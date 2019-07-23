教會長老正面熊抱性騷　女助理控「擁抱擠胸很正常？」扯出案外案

記者黃翊婷／台北報導

46歲的楊姓女子2006年至2017年間在某公司擔任助理，卻遭羅姓老闆兼教會長老正面熊抱貼胸，雖然性騷擾的部分判刑已經出爐，但她事後反被廖姓牧師控告寄明信片暗示有拿到好處，因此吃上妨害名譽罪。不過，士林地院法官認為，楊女的明信片內容是根據勞資協調會議的談論內容所寫，加上羅姓夫妻證實有捐獻數十萬元給教會，最後判她無罪。

▲楊女遭羅男熊抱性騷擾。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

判決書中提到，羅男除了是北部某公司的老闆外，也是台北市某教會的長老，2016年間他被指控在茶水間對楊女熊抱，甚至採取正面姿勢刻意擠壓胸部，雙方鬧上法院，他二審被法官依強制猥褻罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

但這件事情並沒有因此結束，該教會的廖姓牧師反過來指控，楊女不滿2017年2月的勞資調解未達成共識，竟然在隔年3月寄送明信片，內容寫著，「我依據性騷擾防治法第25條跟公司解除勞動契約，你們卻跟勞動局舉報我曠職」、「勞資調解會上你（廖男）代表羅男出席，一直堅稱他沒有對我性騷擾」、「你說教會裡面教友之間的擁抱是很正常的，擠壓胸部的擁抱是很正常的？原來你們教會的尺度這麼大」、「聽說之前的牧師退休，他們夫妻送新台幣100萬元給牧師，你應該也從他們身上得到不少好處吧」，暗指他收取好處袒護羅男，氣得提告妨害名譽。

▲楊女不滿廖男在調解過程中不公正，於是寄送明信片指責。

楊女到案後坦承的確有寄明信片，但絕對沒有任何妨害名譽的行為，「我寫明信片是要表達我的意見，他（廖男）說在教會裡擁抱的方式是一種安慰的正常行為，但我已經跟他說過我被羅男性騷擾。至於送100萬元這句話，明信片上是寫問號，因為我覺得他很不公正，很偏袒羅男，所以我寫的是我的感覺，因為我覺得他不中立，可能有收到好處。」

士林地院法官認為，羅姓夫妻送錢給教會一事，夫妻倆在勞資協調會議時的確有談到曾捐獻給牧師，這部分核屬「事實陳述」之言論，楊女寫在明信片上的話都是以上述的勞資爭議協調過程事實為基礎，大多是指責廖男不公、偏頗，核屬是伴隨事實所為「意見表達」之言論，以上也都有調解錄音、證詞等證據，最後認定楊女的言論不構成誹謗罪，裁定無罪，全案仍可上訴。