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社會 社會焦點 保障人權

大年初一開工放沖天炮！員工一點燃燒毀鄰居家　老闆也得賠

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記者黃翊婷／新北報導

潘姓男子在新北市新莊區某湯包店工作，2017年1月28日剛好是農曆的大年初一，他自行開店營業，還燃放沖天炮當作開工儀式，沒想到卻意外導致鄰居家起火。新北地院法官認為，潘男燃放爆竹的行為屬於開工儀式職務，因此判他與阮姓女老闆得賠償鄰居11萬1850元。

▲▼鞭炮、煙火。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲潘男過年沒有回家，於是自己放鞭炮慶祝。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

受害的鄰居在判決書中主張，施放爆竹煙火本來就應該選在空曠的地點，加上沖天炮難以正確控制方向，隨意燃放極有可能引發火災，潘男是湯包店的員工，卻疏於注意在店門口燃放沖天炮，導致他家頂樓起火燃燒，連鐵皮棚架屋頂也因為高溫而變形，天花板防水層甚至因此破裂、失效，讓住戶們受到不小的驚嚇，這才決定提告求償41萬7500元的建築損失，以及30萬的精神慰撫金。

潘男出庭時辯稱，鄰居家起火的確是因為他施放爆竹不當，但燒毀的屋頂及遮雨棚應該要計算折舊，另外加碼請求的精神慰撫金也於法不合，這部分他不願賠償。而受到牽連的湯包店阮姓女老闆也表示，當天她將店務交給員工，是潘男自己覺得過年放鞭炮好玩才施放，與她或是營業事務無關。

▲▼ 火災。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲潘男施放沖天炮，害鄰居家發生火災。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash，與本案無關）

不過，新北地院法官認為，潘男施放沖天炮與火災有相當的因果關係，但這起事件並未造成鄰居身體上的傷害，僅有財產權利受損，雖然他們的確因為火災受到驚嚇，但這是經歷火災的間接影響，難以認定是人格法益受到侵害，更無權請求賠償非財產上的損害，因此判潘男免賠精神慰撫金。

而潘男自己也提到，「那天原則上老闆沒有說要開工，只是因為我沒有回國過年，就自己開店營業，直到正常營業時間時，我才告知老闆大年初一的下午我有自行開店。」法官指出，客觀上潘男的行為與湯包店開工儀式職務有關，依據《民法》第188條第1項規定，阮女身為老闆應該負起連帶賠償責任，最後判兩人須賠償鄰居11萬1850元的損失。

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