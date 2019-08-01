中研院研究員4年帶小三遊世界12次　甜稱「好個小魔女」前妻反擊

記者黃翊婷／台北報導

中央研究院周姓研究員被前妻阿美（化名）指控外遇，甚至偷偷帶著胡姓女子出國12次，地點包含德國、法國、土耳其等國家，雖然兩人已經離婚，但她還是不服氣，進而提出民事賠償，索賠100萬元。士林地院法官勘驗周、胡兩人的通訊軟體對話內容，認定他們有跨友誼的親密用語，最後裁定須賠償阿美30萬元，全案仍可上訴。

▲周男4年內帶著胡女出國12次。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本案無關）

阿美在判決書中主張，她與周男婚後原本住在美國，後來因為工作的關係返台，夫妻倆一起住在中研院的宿舍，直到2015年1月男方搬離宿舍，雙方分居約一年就打起離婚訴訟，「離婚訴訟中經過法官調查，這才知道他從2014年起就瞞著我多次（與胡女）共乘班機出國，共遊世界各地近10次，日數合計高達150多天」；而且官司都還沒打完，胡女就跑去參加周男的家庭聚會，甚至高調拍攝照片，顯然兩人早就交往一段時間，她不甘自己的法益受到侵害，這才決定提告求償100萬元。

而周男及胡女答辯，他們的確曾一同搭機前往同一個國家，但兩人是認識40、50年的朋友，當時剛好男方要出差，女方要去參加旅遊活動，才會一起出國也好有個照應，抵達目的地之後就分開進行各自的活動，僅偶爾因為同樣都吃素才會一起用餐。

▲胡女從小就是周家鄰居，雙方家人都認識，才會獲邀參加家庭聚會。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

至於參加家庭聚會一事，周男表示，當天剛好是舅舅生日，胡女是多年鄰居，家人早就與她熟識，剛好大家都有空，才會一起吃飯、拍照而已，通訊軟體中的曖昧對話也只是單純的關愛，是朋友間開玩笑的用語，沒有任何曖昧情愫。

但士林地院法官調閱通訊軟體中的對話內容，兩人除了討論出國行程，還有「我知道你很愛我的」、「多謝你的愛」、「好個小魔女」等親密用語，顯然已經超越一般普通朋友之間會出現的尋常對話，加上他們從2014年9月至2018年11月一共一起出國12次，地點包含德國、法國、瑞典、土耳其等第，因此認定的確有不正常的往來，最後判兩人應連帶賠償阿美30萬元，全案仍可上訴。