酒駕男遇攔檢下車改用牽的　警摸排氣管「還會燙」罰9萬、扣照3年

▲李男辯稱自己是因為機車故障，才會改用牽的。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

屏東李姓男子2018年9月26日晚間8時34分騎車行經新園鄉雙園大橋，正巧遇到前方有警察設置攔查點，於是趕忙下車改用牽的，但警員還是聞到他身上傳來濃濃的酒味，經檢測發現酒測值達0.24毫克，最後不僅吞下9萬元的罰單，還得扣照3年。不過，李男認為自己沒有違法，提告請求撤銷罰單，結果還是慘敗。

李男在判決書中主張，當天他下班騎車行經雙園大橋，因為車燈亮起時引擎出現怪聲，才會改用牽行的方式下橋，途中遇見黃姓男子，他還有開口要水，對方卻給了一瓶保力達，「我將車鑰匙交給黃男，請他代為轉告堂弟來橋下接我」，他繼續牽車前進，剛好遇到警員路檢，雙方談話間警員聞到有保力達的味道，於是進行酒測，接著就挨罰了，「我被開單時是牽行機車、徒步行走，舉發單位卻以雙園大橋的路口監視器畫面的照片佐證，該監視器距離遭舉發地點3、4公里，顯然是原處分有誤，應該撤銷。」

▲警員聞到李男身上有酒味。

而交通部公路總局高雄區監理所派員出庭證稱，警員當天執行路檢勤務，看到李男牽車經過路檢點，盤問時身上又有酒味，進一步詢問對方也回答，「因為有喝酒所以用牽的方式要回家」，警員直覺有異，立即徒手觸摸排氣管，發現還有些燒燙，顯然剛剛應該有發動，後來也在包包內找到機車鑰匙，這一切都與李男的說詞不符，因此依法開罰9萬元、吊銷駕照3年並無不當。

屏東地院法官重新檢視一遍警方的證據，發現李男在行經雙園大橋時的確是用騎的，後來看到前方有路檢，才下車改用牽的下橋，顯然是因為酒駕心虛才會這樣做，最後裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

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