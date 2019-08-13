每週摸胸1到2次…女童求：爸爸不要再摸了　法官一查逆轉判父無罪

▲小美聲稱遭父親摸胸猥褻。（示意圖／123RF，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

11歲女童小美（化名）聲稱遭父親以每週1、2次的頻率摸胸騷擾，雖然她曾大喊「爸爸不要再摸了」，但還是無法阻止。不過，士林地院合議庭認為，小美先前因為和媽媽吵架，就打電話報警數次，遭摸胸猥褻卻能隱忍4個月，行為上並不合理，加上所有人證詞各執一詞，也沒有其他客觀積極證據，僅靠女童的指證顯然有所瑕疵，最後判父親無罪。

起訴書中指出，小美聲稱是在2017年2月至同年6月間受到父親騷擾，某天晚上10時許全家都在睡覺的時候，父親突然從床墊滾到地板，並壓在睡在地板上的她身上，甚至以面對面的姿勢將手從領口伸進去撫摸胸部，雖然她有嚇得大喊「爸爸不要再摸了」，但還是被以每週1、2次的頻率猥褻得逞。

▲小美忍了4個月才向老師求助。

小美表示，事發當時媽媽、哥哥也都在場，她隱忍4個月才向學校老師說出受害過程，整起事件經過校方通報才曝光。而被指控伸出狼爪的父親全盤否認，強調自己根本沒有碰過女兒的胸部，但還是被檢方依強指猥褻罪起訴。

不過，士林地院合議庭開庭審理時，小美的媽媽及哥哥皆證述，她曾經因為和媽媽吵架，就氣得報警數次，可見她對自己的權益有一定的自主性，不會因為爭執的對象是親人而有異，假如真的遭父親摸胸猥褻，又怎麼能隱忍4個月都不說。

再者，經過醫院的心理衡鑑報告，小美的確有會說謊、鬧彆扭等行為，這可能和思考問題常與性有關連。合議庭認為，此案雙方當事人以及證人皆各執一詞，大家的證詞都有矛盾的地方，加上並沒有其他客觀積極證據能證明小美受害，最後裁定父親無罪。