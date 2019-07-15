開超跑自強隧道飆速害死女友、工人　富少游漢甯：我都認罪

▲2018年7月，富少游漢甯開藍寶堅尼在自強隧道飆速，釀2死3傷車禍。（圖／記者趙永博攝）

記者陳以昇／新北報導

心靈海集團富少游漢甯駕駛藍寶堅尼超跑載著劉姓女友，在自強隧道車速失控撞上工程車，造成女友及工人2死3傷悲劇，被依過失致死罪起訴；士林地院首度開庭，游男由律師陪同出庭，面對法官全都坦承「我認罪！」，但對追加刑法185條部分表示還要再請教律師。

▼士林地方法院起訴富少游漢甯過失致死罪，他當庭認罪。（圖／記者趙永博攝）

2018年7月間，當時24歲的富少游漢甯開著藍寶堅尼超跑，載著劉姓女友出遊，凌晨行經士林區自強隧道，以破百公里在隧道內飆車，卻失控撞上在隧道內施工的工程車，造成工人及女友當場死亡，游男被依過失致死罪起訴。

15日，士林地方法院首度開庭，游漢甯由辯護律師劉上銘陪同進法庭，向法官坦承所有犯行，但公訴檢察官臨時追加刑法185條：損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來之設備或以他法致生往來之危險者，處五年以下有期徒刑，拘役或五百元以下罰金。因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

刑法185條罪責在此案中，最低刑度是七年以上有期徒刑，游男庭後表示「我認罪，但對法律部分還要再請教律師」