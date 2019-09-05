新進展！中美貿易「第13輪」高級別談判　10月初華府登場

▲美國貿易代表萊特希澤（左）與中國國務院副總理劉鶴（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

《新華社》5日報導指出，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）進行通話，雙方同意10月初在華盛頓舉行「第13輪」的高級別貿易磋商，在此之前，雙方會密切保持聯繫，持續對取得實質進展做好準備。

報導中也指出，雙方目前一致認為，必須採取實際行動，替貿易談判取得良好條件。另外，這次通話商務部部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等也都有參與。

美東時間1日0時1分起，美國正式對價值1120億美元中國商品徵收15％關稅，川普也強硬表示「絕不會讓中國繼續敲詐美國，絕對不能」，讓中美貿易戰進入新階段。9月1日之後，87%的美國從中國購買的紡織品和服裝，以及52%的鞋類將被徵收關稅，另外，冷凍甜玉米、豬肝到大理石和自行車輪胎也被加徵5%至10%不等的關稅，等到了12月15日，幾乎所有的中國商品都會被加徵關稅。

對此，劉鶴在3日立刻應約會見美國國會參議院「美中工作小組」成員，並指出，中方堅決反對貿易戰，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。大陸商務部官網也在新聞稿中表示，「中方將根據世貿組織相關規則，堅定維護自身合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。」

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