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陸商務部：中方「在WTO提起訴訟」　抗議美加徵15%新關稅！

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲有分析人士認為，貿易戰達成共識的希望越來越渺茫。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美東時間9月1日0時1分起開始（台灣時間1日正午），美國正式對價值3000億美元的中國商品加徵新一輪關稅。大陸商務部官網昨（2）日晚間發布新聞稿表示，「中方就此在世貿組織爭端解決機制下提起訴訟。」

聲明也稱，「美方的徵稅措施嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，中方強烈不滿和堅決反對，中方將根據世貿組織相關規則，堅定維護自身合法權益，堅決捍衛多邊貿易體系和國際貿易秩序。」

消息指出，華府持續施壓，目的是迫使北京改變知識產權、工業補貼、市場凖入以及強制技術轉讓等政策。許多零售商稱，他們幾乎別無選擇，只能把上漲的成本傳遞給美國消費者。大陸官媒《環球時報》也認同這項說法，美國加徵關稅將打擊該國普通民眾的生活，也表明華盛頓的關稅牌快要打完了，以及美國經濟面臨衰退的風險將會加大。

▼中美雙方在貿易戰中互相過招。（圖／路透社）

▲貿易戰。（圖／路透社）

外媒指出，第一批將會提高15%關稅的產品包含智慧手表、藍牙耳機、平面電視和鞋子等等，總價值大約是1250億美元，至於12月15日生效的中國進口商品包括手機、筆電、玩具和衣服等等。先前美國總統川普宣布，為了不影響聖誕採購季，才將部分商品調漲關稅的日期延至12月中。

據悉，美中雙方預計本（9）月初要在華盛頓進行協商，目前尚未傳出取消或有其他變化的消息。大陸外交部發言人耿爽曾於2日的例行記者會上表示，當前最重要的就是為中美雙方「繼續磋商」創造必要條件。分析人士稱，貿易戰最近的升級，讓中美達成和解的希望越來越渺茫。

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