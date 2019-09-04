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美對1120億陸商品徵稅後兩天　劉鶴會見美中工作小組主席

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▲▼美國,中國,中美關係,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴3日應約會見美國國會參議院「美中工作小組」共同主席、參議員戴恩斯（Steven David ”Steve” Daines ）和珀杜（David Alfred Perdue, Jr.）一行人。劉鶴表示，中方堅決反對貿易戰，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。戴恩斯、珀杜則表示，不願看到雙方經貿衝突。

《新華社》報導，劉鶴表示，中美關係關乎世界的穩定與繁榮，「希望雙方加深相互理解，求同存異，在平等和相互尊重的基礎上妥善解決問題。」戴恩斯、珀杜則表示，美中關係十分重要，願為增進彼此瞭解、促進雙邊關係發展繼續發揮積極作用。

▲劉鶴在中美經貿磋商後會見大陸媒體。（圖／翻攝自CCTV+）

▲劉鶴。（圖／翻攝自CCTV+）

於此之前，美東時間1日0時1分起，美國正式對價值1120億美元中國商品徵收15％關稅，《紐約時報》報導，這場戰爭停火「遙遙無期」，且將使得世界最大的兩個經濟體越來越疏遠。專家認為，美方用關稅逼中方來到談判桌，最後只是造成沒有意義的損失。

1日以前，美國對國外產品徵收的關稅已高於自從1960年代以來任何時刻，這一波15％新關稅主要針對食品、服裝、割草機等數千種「中國製造」的商品。

►►新關稅15％生效！美中關係「自由落體」　紐時：沒有停火跡象

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