開全美第一槍！　密西根州下令「全面禁售」風味電子菸　

▲密西根州下令禁售調味電子菸，成為美國首個全面禁售電子菸品的州份。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王致凱／編譯

美國密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）4日宣布，密西根州即日起禁售調味電子菸產品（flavored e-cigarettes），使該州成為全美首個禁止電子菸產品於市面流通的州份。惠特默說，「我的第一要務是確保兒童安全，並保障密西根民眾的健康。」

根據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，該臨時禁令涵蓋範圍包括實體商店和線上零售商，自即日起生效，有效期限6個月，期滿後得以再延期。密西根州政府表示，與此同時，政府將制定禁止銷售調味電子菸產品的永久性法案，若州議會試圖阻止法規通過，州長將動用否決權。

惠特默表示，根據密西根州衛生機關的數據，青少年流行使用電子菸產品，已經達到「公共衛生緊急狀態」的情況，迫使她不得不採取行動。她認為，電子菸商利用諸如泡泡糖或水果糖等香甜口味，吸引青少年接觸尼古丁產品，可能會有長期性的潛在危害。

▼各式各樣的電子菸油和菸具。（圖／達志影像／美聯社／下同）



密西根州政府同時禁止業者在產品上使用「純淨」、「安全」或「健康」等誤導性描述，並禁止菸商在廣告看板上刊登電子菸廣告。報導指出，此向禁令僅適用於諸如水果、薄荷等調味電子菸產品，但並不包含菸草味電子菸。惠特默表示，雖然禁令從即刻起生效，但商家將有30天的寬限期。

密西根州衛生主管機關表示，研究表明，電子菸產品煙霧中含有多種化學物質和金屬粒子，對人體的長期影響仍不明確。研究同時指出，尼古丁容易影響青少年大腦發育，且使用電子菸的青少年有更高機率吸食普通紙菸。

事實上，美國部分城市或地區早已開始對電子菸展開不同程度監管，例如舊金山就在6月下旬成為全美第一個禁止銷售和分銷所有電子菸產品的城市，該禁令將於明年初生效。而密西根州政府的此次禁售令，則是美國首出現禁止電子菸產品銷售的州份。

預料電子菸倡議者將反對州政府的此項禁令。報導指出，儘管許多人承認電子菸對人體的長期影響仍不清楚，但他們認定電子菸比傳統紙菸更加安全，如今禁售令讓癮君子更難取得電子菸，恐怕許多人會重新開始吸食紙菸。據統計，全美每年有48萬起死亡案例和吸食傳統香菸有關。

惠特默州長祭出的禁售令，顯然是為回應全美近日出現的一連串與電子菸有關的嚴重神秘肺病，包含一名死亡病例。州政府和聯邦官員表示，官方正密切關注黑市大麻產品可能存在的污染物或假造物質與這些病例之間的關連性，但也不排除任何電子菸產品，包括含尼古丁的電子菸。

美國聯邦政府去年發表報告提到，全美中學生與高中生的吸菸率急遽上升，促使美國食品藥物管理局（FDA）於今年3月份提出針對多種調味電子菸產品的銷售限制。該提案規定，如果商店中沒有設置禁止未成年人進入的獨立成人區域，則不允許販售容易吸引兒童的甜味或水果口味電子菸產品。然而，該提案至今仍尚未定案，且提案中也不包括頗受青少年歡迎的薄荷口味產品。

健康倡議者對惠特默的禁售令表示歡迎。美國心臟協會（American Heart Association）首席執行長布朗（Nancy Brown）稱讚此舉「大膽而恰當」。她補充說，「由於FDA監管不力，我們對電子菸產品的健康風險所知甚少，卻廣泛出售給成年人和青少年。」