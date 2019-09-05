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川普震怒！曾考慮將對中國關稅「提高1倍」　CEO們急電白宮勸他不要

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲消息人士向美媒透露，川普原本想將現有對中國關稅調高一倍。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

中美雙方自9月起互相加徵新一輪關稅，美媒3日引述消息人士透露，川普8月底得知中方宣布對750億美元美國商品加徵關稅後怒不可遏，甚至有意直接將對中關稅調漲整整1倍。

根據CNBC報導，有3位消息人士透露，川普8月23日得知北京打算對750億美元商品加徵關稅後，立刻在白宮與貿易幕僚團隊通電話，提議要將現有對中國商品的關稅調高1倍。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）知悉後，邀請多名美國企業執行長致電川普，直接向他說明此舉將對股市和經濟產和何種影響。川普最終於股市收盤後，透過推特宣布對5500億美元中國商品的關稅稅率調高5％。

報導指出，日後幾天內，包括梅努欽和白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）都曾表示，川普後悔沒能對中國更加強硬。白宮拒絕再對此事發表任何回應，美國貿易代表署和財政部也不願發表評論。

另一方面，川普3日在推特上稱，若貿易戰拖到2020大選後，他在下一任期的態度會更加強硬。他4日又在推特轉貼推文指，「中國非常擅長不接受任何事，因此必須更強悍，就像川普做得一樣」。推文中又指，相信美中之間能找出更好的解決方案。

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