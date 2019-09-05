11歲男童天台疊磚趴牆看風景　磚滑跌落至30樓40cm窗台

▲11歲男童掉在30樓住戶的窗台上。（圖／翻攝自《看看新聞》，如下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

重慶一名11歲的男童日前到天台摘蔥，結果被遠處的風景吸引，所以疊起磚塊然後趴在上面看，沒想到磚塊沒搭好突然滑掉，小男孩就失足跌落在30樓住戶的窗台上。幸好保全及時趕到，與電工2人合力將男童拉上來。

▲男童搭起磚塊並爬上去，沒想到磚頭突然滑開。

據《中國報》報導，住戶楊女士的孫女上（8）月30日下午5點左右在窗台邊玩耍，突然看到對面30樓的窗台上有一個人；全家人發現不對勁急忙報警，保全覃儒榮也隨即趕到現場。覃儒榮表示，「伸頭出去看發現他2隻手抱著牆壁，我們就安慰他不要動，把手伸給我們。」當時覃儒榮和電工2人趴到牆上然後彎腰，一人一隻手就把小男孩拉上來了。

▲保全覃儒榮和電工2人一人一隻手將小男孩拉上來。

據了解，該名男童住在15樓，本來準備上天台摘蔥，卻被遠處風景吸引了，他事後表示，「我就想看看風景，所以將磚塊起，趴在牆邊上。結果磚沒搭好整個滑掉，人就摔到下面去了。」小男孩透露，當時摔下去心裡面非常慌張，只能蹲著不敢動。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



那塊窗台只有1公尺多長，寬度也只有40公分左右，如果掉下來時稍有偏差，就很有可能直接墜下1樓摔死，男孩這般實屬幸運。

►►►觀看影片請點此