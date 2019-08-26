馬雲談數據時代　呼籲「發展取代監管」

▲阿里巴巴集團董事局主席馬雲。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

2019中國國際智能產業博覽會今（29日）舉行開幕式，阿里巴巴集團董事局主席馬雲在活動上指出，中國這樣的國家應該有幾十家BAT這樣大的企業。但技術是發展出來的，不是監管出來的。金融也一樣，監管也監管不出好的金融。

馬雲此次是以聯合國數字合作高級別小組聯合主席的身份演講，他提到，美國是一個車輪上的國家，中國應該、也有機會成為互聯網上的國家。今天中國數字經濟有這樣的發展、有BAT這樣規模的企業，和中國過去20年發展、成為世界第二大經濟體的體量是相吻合的。

他表示，過去二三十年，高鐵、高速公路、互聯網、物流等深刻地改變和影響了中國，但高鐵、高速公路起來，綠皮火車依然在、村際公路依然在；快遞起來了，郵政依然在；互聯網起來了，傳統的電話依然在；「其實並不是你死我亡，而是誰創新、誰把握未來、誰給不同人群提供不同的價值。」

馬雲指出，「BAT不是多了，而是少了。中國這樣的國家應該有幾十家這樣大的企業。未來的三十年是智能的時代。我們需要在智慧時代，有智慧的政策，所有智慧企業，都必須要有智慧企業的責任。我相信大企業、大創新必須是為瞭解決社會的問題、解決未來的問題。」

馬雲強調，為把握數據時代，各地政府都在設立數據局，但是數據產業的發展不是靠數據局的工作，而是每一個部門的工作，「我們最擔心的是，數據局未來也變成了監管局。數據局應該是發展局。」

2019中國國際智能產業博覽會在重慶舉行，活動由中國大陸科技部、工業和信息化部、中國科學院、中國工程院、中國科協和重慶市人民政府共同主辦，今年主題是「智能化：為經濟賦能，為生活添彩」。

《央廣網》報導，本屆智博會有來自近60個國家和地區的代表參會，參會嘉賓包括國際組織負責人、國外知名學者和60多位世界500強企業高管等，參展企業參展達843家，今年活動還新增3個實景體驗區，並向觀眾免費開放。