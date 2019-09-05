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深夜伴屍哭喊阿公10hrs…4歲小外孫牙痛心疼　老翁騎車輾石跌圳「倒栽蔥」亡

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記者葉國吏／綜合報導

苗栗縣後龍鎮4日清晨發生一件離奇墜溝死亡意外，1對祖孫深夜騎車外出後，阿公竟然連人帶車跌落水溝中；一旁僅4歲的女童站在溝中哭泣，直到上午7時許才被路過的民眾發現，但阿公早已死亡多時。根據了解，這位阿公因為外孫女牙痛，他才會騎機車載外孫看牙，沒想到騎到一半輾到碎石掉落水溝喪命。

▲後龍鎮1對祖孫騎車外出，整輛機車跌落水溝中，孫女哭泣不知求救，被一早路過的民眾發現，但外公已死亡多時。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲後龍鎮1對祖孫騎車外出，整輛機車跌落水溝中，孫女哭泣不知求救，被一早路過的民眾發現，但外公已死亡多時。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣後龍鎮4日清晨發生一件離奇墜溝死亡意外，1對祖孫深夜騎車外出後，祖父疑似身體不適，連人帶車跌落水溝中；一旁僅4歲的女童站在溝中哭泣，直到上午7時許才被路過的民眾發現，但祖父早已死亡多時，整起意外警方也正在釐清當中。

據郭姓民眾表示，4日一早7時30分左右，騎車行經後龍勝利街1處產業道路時，依稀聽到有小女孩的啜泣聲，他四處張望尋找聲音來源，赫然在路旁水溝中發現1名4歲女童站在水中驚慌的哭泣著，旁邊還有1輛機車「倒栽蔥」的卡在溝裡，水溝內更驚覺有人整個仰臥泡在水中，但已經失去意識，才趕緊打電話報警。

▲女童牽著救護人員的手，緩步走向救護車。（圖／東森新聞）

死者女兒一早也趕至現場，也表示，平時都是由父親幫忙照顧姊姊的4歲女兒，3日晚上10點多，還看見父親在家，怎知一早起來就聽到這個噩耗；她還說，父親平常也沒有酗酒的習慣，每天都會接送孫女上、下學，這條路也非常熟悉，也想不透怎麼會發生這意外，只是父親有心臟病和高血壓的病史，不知有無聯。

根據《自由時報》報導，潘姓老翁是在晚間9點多，因小孫女牙痛騎車出門看醫生，離家一公里後摔進水溝喪命。事後警方溫柔詢問女童，她說阿公好像壓到石塊，機車突然不穩，然後就和阿公、車子摔進水溝；她一直叫阿公都無回應，因為水溝深，爬不出來，只能靠著阿公蹲坐水溝，身上不少地方被蚊蟲叮咬。

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