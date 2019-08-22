加完油上車瞬間燒成火球！　駕駛「爬過副駕→跳窗逃命」只花2秒

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

重慶殼牌興科大道加油站20日發生驚險火警，一輛白色廂型車才剛加完油，駕駛一關上車門，火舌隨即從底盤竄出，車內也瞬間燃起熊熊大火，嚇得他立即從副駕駛座的車窗鑽出逃命，幸好火勢很快就被加油站員工撲滅，而這段驚險影片則在網路上引發熱烈討論。

影片中，只見穿著白色上衣的駕駛才剛上車，準備發動引擎離開，沒想到下一秒火舌就從底盤竄出，火勢之大幾乎與整輛廂型車等高，接著車內也冒出橘紅的火光；這時，駕駛急忙爬過副駕駛座從車窗鑽出，最後重摔在地，並在一旁藍衣男子的幫助下從車子旁邊逃離，逃生過程只花了2秒鐘。

▲廂型車駕駛加完油準備離開，沒想到車子突然從底盤燒了起來。（示意圖／CFP，與本案無關）

根據《新京報我們視頻》報導，加油站員工發現廂型車起火，馬上關閉電源並疏散其他車輛、顧客，靠得最近的員工則拿起滅火器上前救援，態度相當淡定，只花了30秒就控制住火勢，並在1分鐘內撲滅大火。

這段驚險的影片在微博上傳開，網友們紛紛留言表示，「全程盯著驚慌的藍衣駕駛，他腦子裡估計是在猶豫要滅火救人還是趕快跑」、「加油站員工滅火技能很強啊，看來平常演練很認真」、「廂型車駕駛好厲害！反應超迅速，幸好沒出大事」。

至於車輛起火的原因究竟為何，當地消防隊到場勘驗後，初步判定是因為廂型車油管破裂，導致漏油才會變成火燒車，整起事件並沒有人員傷亡。

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