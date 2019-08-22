　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

加完油上車瞬間燒成火球！　駕駛「爬過副駕→跳窗逃命」只花2秒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者黃翊婷／綜合報導

重慶殼牌興科大道加油站20日發生驚險火警，一輛白色廂型車才剛加完油，駕駛一關上車門，火舌隨即從底盤竄出，車內也瞬間燃起熊熊大火，嚇得他立即從副駕駛座的車窗鑽出逃命，幸好火勢很快就被加油站員工撲滅，而這段驚險影片則在網路上引發熱烈討論。

影片中，只見穿著白色上衣的駕駛才剛上車，準備發動引擎離開，沒想到下一秒火舌就從底盤竄出，火勢之大幾乎與整輛廂型車等高，接著車內也冒出橘紅的火光；這時，駕駛急忙爬過副駕駛座從車窗鑽出，最後重摔在地，並在一旁藍衣男子的幫助下從車子旁邊逃離，逃生過程只花了2秒鐘。

▲汽車，加油，加油站。（圖／視覺中國）

▲廂型車駕駛加完油準備離開，沒想到車子突然從底盤燒了起來。（示意圖／CFP，與本案無關）

根據《新京報我們視頻》報導，加油站員工發現廂型車起火，馬上關閉電源並疏散其他車輛、顧客，靠得最近的員工則拿起滅火器上前救援，態度相當淡定，只花了30秒就控制住火勢，並在1分鐘內撲滅大火。

這段驚險的影片在微博上傳開，網友們紛紛留言表示，「全程盯著驚慌的藍衣駕駛，他腦子裡估計是在猶豫要滅火救人還是趕快跑」、「加油站員工滅火技能很強啊，看來平常演練很認真」、「廂型車駕駛好厲害！反應超迅速，幸好沒出大事」。

至於車輛起火的原因究竟為何，當地消防隊到場勘驗後，初步判定是因為廂型車油管破裂，導致漏油才會變成火燒車，整起事件並沒有人員傷亡。

►超爽DER！點我現賺 2188

ET快訊
北捷「板南線不動」塞爆像跨年！通勤族：亞東醫院到江子翠開25
白鹿「不均勻陀螺」影響各地時間曝光　北東先變天！這時風雨最劇
買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅超嗆解答：國產機OO偷很大
具惠善爆「安宰賢嫌我乳頭不性感」！　韓網：難怪跟鄭俊英是好友

關鍵字：重慶,加油站,火災

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

廣西邀台青「傳承抗戰記憶」　政大周惠民：尋兩岸合作契機

台青脫醫師袍赴陸養魚　推物聯網＋大數據無毒工法

加完油上車瞬間燒成火球！　駕駛「爬過副駕→跳窗逃命」只花2秒

24樓曬棉被燒成灰！　樓上鄰居轉頭一看「窗外濃煙滾滾」嚇傻

外送到汐止大樓！「樓梯口阿伯」沉默指路　她轉頭一瞄嚇慘：你在那很久了嗎

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

謝忻消失70天首現身！　哽咽「我要向Grace道歉」

誤會again！金香起不甩邕聖祐心意　《18歲的瞬間》看了好阿雜！==+

加完油上車瞬間燒成火球！　駕駛「爬過副駕→跳窗逃命」只花2秒

24樓曬棉被燒成灰！　樓上鄰居轉頭一看「窗外濃煙滾滾」嚇傻

外送到汐止大樓！「樓梯口阿伯」沉默指路　她轉頭一瞄嚇慘：你在那很久了嗎

安宰賢：女人魅力在胸部！　「越大的越好」5年前發言全被翻出

「水裡憋氣30秒定妝」超管用　網虧：化妝還要考驗肺活量

尿液超臭！冒出「4大羞羞症狀」＝泌尿道感染了　女生患病率多8倍

金門「3個關鍵字」救觀光：劉結一、邰智源、國際旅客

空瓶率極高！一擦有感「命定眼霜」預防細紋的保養技法

快訊／北捷「板南線不動」塞爆像跨年　上班族傻眼：2站開了19分鐘

美股表現亮眼！道瓊上漲240點　台指期開盤上揚48點

小孩裸頭站踏板迎風！年輕媽騎車「視線下飄」滑手機　網怒炸：速度還不慢

北東先變天！「不均勻陀螺」白鹿影響各地時間曝光　彭啟明說這時風雨最劇

Angelababy機場「下衣失蹤」！　嫩腿「白到發光」回頭率超高

13歲男速食店內玩手機邊充電！　突殭屍般坐直狂抽搐…3秒後慘死

新奇熱門新聞

外送遇阿伯「淡出」　抬頭嚇：你..

加完油火燒車　駕駛2秒跳窗逃命

24樓曬棉被燒成灰　樓上鄰居嚇..

韓妹挺雪乳熱舞直播　月入270..

女遭159歲亡靈纏身　14秒鬼..

男測忠誠...女友見鮮肉秒給電..

正妹健身不穿內衣...洞口辣露..

懶人奧林匹克大賽　躺著就有錢拿

2.4米短吻鱷路上暴衝　駕駛嚇..

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

新娘婚禮上哭昏　前男友公然搶婚

世界最長單字　189819字母..

揭祕重組肉　黏合牛豬鴨3種肉塊

更多熱門

相關新聞

房仲首創租商辦店面　加送火災險

突然的災害來臨總是讓人措手不及，尤其是住商複合建築和倉庫，火災都有增加的趨勢。為了提供民眾更完善的保障服務，信義房屋與國泰產險合作聯手推出「租業大吉─店鋪商辦保障專案」，以商辦店面承租方為對象，透過信義房屋承租店面或辦公室，即享1年商業火險保障服務，相關保費由信義房屋支付，理賠額度最高500萬元。

台南六甲民宅火警　男涉縱火強制送醫

三芝3樓透天厝大火　弟逃兄喪命

影／「老乾媽辣椒」貴陽廠房再遭祝融 距機場僅3公里

大爺加油站內抽菸！工作人員「噴他一身白」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

白鹿估周五海陸警齊發　全台防豪大雨…2降雨熱區曝

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

與女友大吵！他駕車狂飆洩憤…下秒失控慘死

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

妻女剛下車！高雄老翁突墜樓「猛撞車頂」亡

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

婆婆偷倒掉母乳…原因氣哭她！

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面