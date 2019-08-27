影／換個角度看長江三峽　飛機在雲端起降的巫山機場

記者魏有德／綜合報導

大陸重慶巫山機場16日正式通航，陸媒近日釋出從飛機上拍攝的影片，起降時機身被白雲圍繞，映襯著藍天及翠綠的山峰，讓網友讚譽為「雲端機場」，瞬間被圈粉。陸媒報導，這座機場海拔高度達1771.48公尺，是重慶「一大四小」中海拔最高的民用機場，開通後將縮短重慶至巫山間的交通時程，提高三峽景區旅遊便利性。

▲從飛機上鳥瞰重慶巫山機場。（圖／翻攝新華網，下同）

從巫山機場向外遠眺便可看見長江三峽美景，其中南側是瞿塘峽，東北側是巫峽。這座雲端機場航廈以「浮山暮影」為設計概念，凸顯三台八景巫山十二峰等文化特色。廣場設有巫山神女雕塑、「甯河晚渡」、「青溪漁釣」等八景石雕，再加上與三峽相關的詩詞歌賦等7塊景觀石，讓遊客從踏進機場就能感覺到長江三峽的迷人之處。

《百度百科》資料顯示，巫山機場一期工程規劃占地2698畝，新建一條長2600公尺、寬45公尺的高山跑道，設置5個停機位，可滿足波音737、空客A320、EMB145、ERJ190等中小飛機起降。

巫山機場啟用後，重慶至巫山航段目前由大陸華夏航空執飛，飛行時間約48分鐘，航班為周一、三、五、日，每週四班，經濟艙標準票價900元人民幣，打折後最低票價為310元人民幣。

據瞭解，未來將陸續開設重慶巫山至山東煙台、重慶巫山至廣東的航段，以利旅客前往長江三峽景區遊覽，刺激觀光消費。

重慶巫山機場原名為神女峰機場，於2016年正式更名。目前機場定位為旅遊支線機場，海拔高度1771.48公尺，乘客可以在高空觀賞到長江三峽地區高峽平湖的壯美景觀，數據統計，機場未來將能滿足28萬人次的年旅客吞吐量。

