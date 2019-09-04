林昶佐：2020選舉是最清楚表態　跟香港人民站在一起

▲黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉與林昶佐對談「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

香港眾志秘書長黃之鋒來台，4日晚間出席「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」活動，立委林昶佐在會中表示，明年2020選舉就是最清楚的表態，不只是保護台灣民主自由，也清楚跟香港人民站在一起，尤其高雄市長韓國瑜還跑去中聯辦，也不敢講不接受一國兩制。

香港眾志秘書長黃之鋒與立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉4日晚間與立委林昶佐在台北與民眾對談「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」

林昶佐在會中表示，2009年時有去香港演出，也參加遊行，這幾年來他的同溫層常常分為音樂圈跟政治圈，臉書上會盡量看一下音樂圈，因為比較輕鬆，可是過去的這幾個月來，已經沒有在區分什麼圈了，不管哪一個圈子，都是支持香港人民，堅定跟香港站在一起。

林昶佐說，身為立委，討論比較多的是「難民法」，他其實有跟立委蕭美琴討論過，但現在應該是要成功，不要在這個時候抱著放棄的想法；同時，討論中也會擔憂，是不是開了一個洞，讓共產黨可以藉機透過難民、人權工作者，可以跑到台灣來，造成國安上的疑慮。

林昶佐說，其實這些都有討論過，尤其這幾年對岸對台灣的滲透越來越狂妄，目前的法制是不是足以處理難民問題，其實答案是不夠的。

林昶佐在總結時強調，明年台灣的選舉，其實就是最清楚的表態，不只是保護台灣民主自由，也清楚的跟香港人民站在一起，尤其韓國瑜跑去中聯辦，還不敢講台灣人不接受一國兩制，反而是去看一國兩制的成績、去見習。

林昶佐也提到國民黨主席吳敦義，一再提出要跟中國大陸簽協議，「香港本來應該保有自己的法治跟自由生活，都可以簽完協議，統治香港後宣稱是歷史，沒有效益」。

林昶佐表示，台灣還有一群人、一個重要的政治勢力要跟中國大陸簽協議，這根本是欺負香港，對香港過去20幾年視而不見。

▼黃之鋒、朱凱迪、岑敖暉與林昶佐對談「香港怎麼了？台灣怎麼辦？」。（圖／記者林敬旻攝）