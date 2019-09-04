撤回逃犯條例抗議不停止！　黃之鋒：香港需要民選特首

▲黃之鋒拜會蔡其昌。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

香港反送中運動持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒等人3日抵達台灣，繼拜訪時代力量黨團及民進黨中央後，4日下午至立法院拜會副院長蔡其昌。黃之鋒表示，即使香港特首林鄭月娥撤回《送中條例》，香港人民也不會停止抗議活動，現在對香港最重要的還是港府必須停止提告、搜捕人民，以及必須要有民主選舉，「立法會議員、特首應該要由香港人自己選出來」。

黃之鋒表示，過去兩個多月以來以來有超過1200人被捕、超過100人被提告，香港已經變成一個白色恐怖、警察全面控制的地方，所以現在不是逃犯條例的問題，也不是反不反送中的問題，而是香港人到底有沒有尊嚴、有沒有權利選出自己的特首及議員來決定香港的未來。

黃之鋒說，港府想要藉由撤回逃犯條例，讓抗議活動停止下來，但他相信在10月1日之前，在世界各地也應該要有抗議活動，支持香港爭取民主選舉的制度，現在香港最核心、關鍵的問題在於「香港當不了香港的主人」，香港人要自己決定自己的未來，這也是他們上街頭抗爭的主要原因。

黃之鋒強調，五大訴求缺一不可，就會港府撤回逃犯條例，他們也會要求調查委員會調查警察暴力，以及停止檢控示威者、將抗議活動說成暴動，最重要的是香港要選出自己的特首，不該再受到北京的操控。

黃之鋒也說，任何能夠幫助到在台港人的政策與法規，對香港來說都有正面影響，但港府一方面說要撤回逃犯條例，另一方面又考慮動用《緊急法》將香港帶回以前台灣戒嚴的時代，這才是關鍵問題。他相信「一萬個支持香港的台灣人，比起一萬個泰國人支持香港」，台灣的影響力會更大，因為香港與台灣正同樣面對北京壓迫，大家應該團結起來。

此外，關於總統蔡英文4日上午受訪時稱「支持但不介入」，黃之鋒表示，任何國家、城市在面對民主化的過程，也希望有其他國家的支持及打氣，但「我從來沒有想像、也沒有覺得台灣要介入香港的抗議活動」，但台灣對香港的支持是非常重要的。

蔡其昌則說，與黃之鋒會面並沒有提到難民法的相關訴求，主要就是交換雙方的意見，包括從運動的發起到現在整個香港人的想法以及期待。蔡其昌說，如果香港朋友需要任何幫忙，台灣應該盡量協助，站在人道立場及地理關係，只要對國家安全沒有疑慮，政府都應該盡量協助，這是他一貫的立場。

蔡其昌也提到，現在的重點不是難民法，而是對香港實質的幫助，重點是展現台灣願意協助的態度，他認為是最重要的。

►超爽DER！點我現賺 2200