藍營茶壺風暴再起　陳杰又對嗆吳敦義：私心作祟如何打贏勝仗

▲陳杰8月請柱柱姐出戰 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

中華民國全國總工會理事長陳杰4日嗆主席吳敦義，2020總統初選後，沒有與落敗的郭台銘及前立法院長王金平溝通，反而放話要王做監選召集人，讓人難以理解，更證實了當今的黨主席並非求勝，而只是在謀自己的位子，其他的黨務高層配合吳主席，也是為了鞏固自己，這要如何打贏選戰，他個人相當憂心。

據了解，陳杰在8月初首訪國民黨前主席「柱柱姐」洪秀柱，希望她能自動請纓轉戰立委艱困選區，今天有振奮人心的結果，9月4日黨中央正式通過提名洪秀柱參選台南市第六選區立委，挑戰民進黨現任立委王定宇。

他說，另外傳出換瑜，雖沒有實際證據，但可以從與2008年馬英九選總統時的吳伯雄主席最一個對比，來檢視吳主席是否有在幫忙整合？當年吳主席為了順利達成政黨二次輪替，排除萬難讓馬英九能夠順利當選總統，更以立委席次與親民黨新黨等泛藍同盟作為合作空間，讓許多當時的親民黨立委參與，現在多位國民黨的戰將，就是當時整合進國民黨的。

陳杰指出，反觀現在的黨中央，在黨內的整合上，沒有給對初選有不同意見的王院長作深入溝通，反而放話要王院長做初選的監選召集人，讓人難以理解。初選後，對於落敗的郭董事長，也沒有及時給予溝通，瞭解其想法，在看到相關報導後也不主動洽詢給郭董事長一個在黨內的空間與機會，例如副主席或中評委這樣的榮譽職。

▲陳杰質疑主席吳敦義私心作祟 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

陳杰更重轟質疑，也難怪外界一直有批評當今黨中央私心太重，加上修改黨章總統非當然黨主席一案，更證實了當今的黨主席並非求勝，而只是在謀自己的位子，其他的黨務高層配合吳主席，也是為了鞏固自己的位子。

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