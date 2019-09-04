高雄女到牧場打工「跌入攪拌機」！刀刃攪切慘死…救6小時取出殘屍塊

記者許力方、林悅／台南報導

台南關廟區發生一起驚悚死亡意外，57歲吳姓女工4日上午在畜牧場從事飼料機投料口作業時，不慎失足掉入運轉中的飼料攪拌機內，軀體遭捲入，疑似其他員工來不及斷電機器，導致當場血肉模糊慘死。警消耗費6小時切割機器，移出殘破屍塊，據調查，死者住在高雄，為了貼補家用，每天都到關廟上班，未料遭遇死劫。

台南市消防局早上7時許獲報，關廟區一間畜牧場有女員工掉進飼料攪拌機，軀體遭捲入，消防及救護人員趕抵現場時，吳女卡在機器中，連同飼料一起攪拌，血肉模糊，已經明顯死亡，並在攪拌槽中發現疑似她的衣物和軀幹。

▲台南畜牧場發生工安意外，女員工掉入攪拌機中慘死。（圖／記者林悅翻攝，下同）



警方拉起封鎖線，關廟消防分隊長吳博弘指出，吳女是在攪拌器的咬合器下面，現場請機械廠商切割移除，試圖移開攪拌棒，移出大體，經6小時破壞，分離牧草，才順利全數移出殘破的屍塊。

目擊者透露，當時吳女正在攪拌機頂部作業時，疑似不慎失足，掉進高逾2公尺、運轉中的攪拌機中，疑似在場其他人來不及將機器斷電，導致她當場被攪死。警方調查，吳女平時住在高雄，為了補貼家用，每天都前往台南的畜牧場上班，工作3、4年遭遇不幸。

南區職安中心第一時間派員到場檢查，發現飼料混合機投料口沒覆蓋及裝設護圍等相關設備，高度90公分以上圍柵等必要設備，立即要求停工。

勞工局則指出，吳女當時正在畜牧場內從事飼料投入混合機投料口作業時，不慎墜入機器口內，遭機內刀刃攪切致死。經查她為時薪制勞工，但雇主並未投保勞保，仍需依勞基法規定給予5個月平均工資的喪葬費外，另應一次給予家屬40個月平均工資死亡補償。