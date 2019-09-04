湖南貪官性生活淫亂 悔過書裡罵自己：禽獸不如！

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▲洪姓男子去年10月透過網站以2500元全套服務與女子性交易，事後卻遭提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

歐黎明還跟多名女性發生不正當性關係，常年沉溺在燈紅酒綠之中。(示意圖／取自免費圖庫pixabay)

大陸中心／綜合報導

大陸《中國紀檢監察報》周二(3日)發表了題為《相信組織依靠組織才是正途》的報導。內容透露，從近年各地查處的一些腐敗案件看，被調查對象因心存僥倖，拒絕接受組織挽救，把對抗審查、拒不交代當成最後「退路」的例子屢見不鮮。

當中，湖南省衡陽市城鄉規劃局原副局長歐黎明就是一例。他在拒絕組織挽救後，竟然奢望涉案的同夥會出手相救。

報導指出，涉嫌受賄的歐黎明在面對組織審查調查時，認為自己只要拒不交代、拖延時間，盟友就會想辦法搭救自己，並且憑著自己的人脈關係擺平事情。最終，他得到的是11年有期徒刑。

根據公開資料，歐黎明1966年5月生於衡陽縣，1990年進入衡陽市規劃處工作。2000年起擔任衡陽市規劃局副局長，2014年8月在任上被查，11月被檢方立案調查，2015年2月被捕。 之後，公開報導中未見歐黎明案件後續消息。上述報導也是首次披露他因受賄罪被判刑11年。

據2015年湖南紀委披露，歐黎明在衡陽市規劃系統前後工作24年，常年分管規劃審批等核心業務。 在衡陽，歐黎明被認為是一個「很有辦怯」的人。他作為規劃局副局長，職位重要、作風霸道、朋友多、門路廣。坊間傳言：孩子讀書可以找他「走後門」，就業可以找他「打招呼」，做生意可以找他拉業務。

他在落馬後寫下自我檢討報告，級悔當初誤以為自己門路多、能量大，「違紀的人這麼多，不一定就會抓到我，即使出了事情，靠著龐大的人際關係網，也可以擺平」。

在「交遊廣闊」的同時，歐黎明從1996年至2014年的18年間，先後包養3名情婦，除了有兩名婚生子女外，也有兩名私生子女。此外他還跟多名女性發生不正當性關係，常年沈溺在燈紅酒綠之中，腐化墮落。

落馬後，歐黎明在寫給妻子的悔過書中說：「5年來，我在外面花天酒地，女兒一直患病打針吃藥，我從來沒有關心過，十多年來，多少次除夕時，你們母女3人含淚吃年夜飯。我簡直禽獸不如，我不配為人父、為人夫。」

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