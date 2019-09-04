參訪英國泰晤士河畔節　盧秀燕：發展台中河畔藝文觀光盛會

▲泰晤士河畔節節目總監Adrian Evans LVO與市長盧秀燕就河畔活動進行交流。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕於台北時間4日率市府團隊參訪英國倫敦泰晤士河畔節，該活動是倫敦最大型的免費戶外藝術節，藉由與世界各地的青年創作家及國際藝術家合作，舉辦多元藝文活動，年年吸引數百萬到千萬名觀眾參觀，盧期盼汲取其成功經驗，結合綠、柳川等改造及大康橋計畫，發展具台中市代表性的河畔藝文觀光盛會。

▲英國倫敦泰晤士河畔節為倫敦最大型的免費戶外藝術節。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，泰晤士河畔節已舉辦20多年，已累積一定聲量與名氣，成為倫敦相當著名的節慶，節目總監Adrian Evans LVO提到，每年的泰晤士河畔節結合各種不同的文化並與許多國家合作，今年泰晤士河畔節就與奈及利亞拉各斯市合作，在拉各斯市當地並沒有美術課程，卻因合作啟發當地學生的藝術天份，讓他們擁有展現自我天分的機會，特別的是有位台中出生的英國籍女士劉曉嵐也參與這項計畫。

市府指出，英國倫敦藉由泰唔士河畔節，發揚泰晤士河悠久歷史及偉大文化，年年吸引數百萬到千萬名觀眾，而台中市致力於南勢溪、綠川、柳川、旱溪、南山截水溝等河川整治，市府預計年底在景觀河岸處，會辦理盛大的耶誕節活動，希望能借鏡泰唔士河畔節辦理方法，同時串聯周邊及各地商家，發展成具台中市代表性的藝文觀光盛會。

泰晤士河畔節信託基金會表示，泰晤士河畔節是藉由基金會組織民間業者共同辦理，河域主題活動包括大型裝置藝術-容忍之船展示、探戈舞團表演、歷史文物展、帆船賽舟會、河道及橋墩點燈等，而活動場地一共分成4區，每區有數個美食或工藝品攤位，提供當地民眾及觀光客免費觀賞高水準藝術展演。