明年教科文總預算近4成　盧秀燕：打造富市台中新好生活

▲盧秀燕強調，再窮也不能窮孩子、窮教育。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府30日提出2020年度總預算案，歲入總額1293.54億元，歲出1414.91億元，其中教育科學文化編列549.77億元，占38.86%居冠，市長盧秀燕表示，教育雖然短期看不出成效，但人才素質提升才能讓城市進步，她還說，明年是重大建設年，很多投資都加緊動工，未來將朝「富市台中，新好生活」邁進。

台中市政府上午召開市政會議，主計處長蔣建中報告指出，歲入總額1293.54億元，歲出1414.91億元，短差121.37億元，較108年度減少36.07億元，降幅達22.91%，其中教育科學文化支出編列549.77億元，占38.86%，居首位；社會福利支出編列240.24億元，占16.98%，居第2位。

「每分預算都要發揮最大效益！」盧秀燕表示，明年推動多項亮點政策，包含幼兒教育補助、社會住宅、老人健保補助、iBike2.0倍增、公車雙十吃到飽、台中巨蛋、捷運綠線延伸等，都是與民眾息息相關的重要政策，歲出預算因此比去年增加168.35億元，舉債卻能大幅減少36.07億元，做的事變多，花的錢因此增加，債務仍能減少。

盧指出，明年進入重大建設期，等了20年的水湳國際會展中心持續興建中；日本知名建築師妹島和世與西澤立衛打造的「台中綠美圖」也將於下個月開工；不僅如此，台中巨蛋已確定在14期重劃區落腳，並已編規劃經費，捷運綠缐更將於明年全線通車，市府一定會持續務實推動各項建設，回應市民期待。

她說，除了明年陸續有大建設之外，教育、社福也是重大政見，教育不是短時間能看到效果，為什麼把預算投資在教育上，但是為了發展跟前景，做好國民教育非常重要，人力素質的提升，就是城市進步最大基礎，以及進步原動力，所以要捨得投資，再窮也不能窮孩子，窮教育。