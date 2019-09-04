爭取沙鹿停車場3年終定案　顏寬恒：感謝盧市府支持，2022年完工

▲顏寬恒和鄉親打成一片，爭取多年的沙鹿立體停車場已獲補助。（圖／顏寬恒服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區人口成長快速，停車位一位難求，立委顏寬恒和台中市副議長顏莉敏3年前即向中央和台中市政府爭取經費興建立體停車場，經3年努力終於定案，顏4日感謝台中市長盧秀燕支持，才能讓此案順利成真，工程經費2.3億元，明年動工，2022年完工啟用。

顏寬恒表示，雖然目前現址也就是舊沙鹿分駐所是平面停車場，但地處沙鹿鬧區，火車站、菜市場和光田綜合醫院都在附近，加上沙鹿區人口數不斷成長，使得當地最重要的交通動脈沙田路，每到上下班時刻就會出現壅塞情形，車位難尋，更造成違規停車情況嚴重，常有鄉親向他反映希望能夠增加停車空間，方便鄉親買菜、看病、逛街。

他說，從2017年起就陸續召集台中市政府交通局、都發局和建設局，針對該址改建為立體停車場召開多次會議，時任市議員的顏莉敏也多次提案，但都沒有下文，如今盧市府上任後，他和顏莉敏繼續爭取預算，總算獲得回應，中央同意補助1億元，市府配合1.2億元，合計2.3億元。

顏寬恒說，感謝盧市長全力支持，才能讓立體停車場興建案順利定案，預定2020年11月開工，2022年3月底前完工，未來可提供185個汽車位及84個機車格位，可有效紓解沙鹿市區停車空間不足的問題。