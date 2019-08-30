香港多名社運人士被捕　蔡英文：真正要做的就是跟人民好好對話

▲蔡英文呼籲香港政府逮捕不能解決問題，必須靠對話。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文30日參觀逢甲大學學生宿舍時，對於學校提供優惠房租和設備新穎的宿舍印象深刻，相對於香港多名年輕社運幹部被逮捕，蔡提出呼籲，香港政府用逮捕，或者鎮壓方式，都不是解決問題的辦法，真正要做的就是跟人民好好的對話。

▲▼蔡英文參觀逢甲大學學生宿舍後印象深刻。（圖／記者鄧木卿攝）

蔡英文下午參觀完逢甲大學學生宿舍，針對香港政府逮捕多名年輕社運人士表示，台灣一直都很關切這件事情的發展，她也要再一次呼籲，香港人民對自由民主的訴求的相關活動，都能夠和平、理性，但是，也提醒香港政府，用逮捕或者鎮壓的方式，都不是解決問題的辦法，真正要做的就是跟人民好好的對話，而且對人民的期待，也要有所回應。

而屏東枋寮的民代到香港後已失去蹤影一事，蔡說，已請陸委會跟海基會持續追蹤整個事情，後續做必要的處理，她也希望國人在旅行的時候能夠格外的小心。

對於青年學子，蔡英文還說，政府一直都希望年輕人不論在求學的過程，或者是經歷人生一關又一關的考驗時候，都能夠勇敢、自信，同時，國家也要盡最大的努力，拿出有效的政策來協助年輕人，今天來逢甲參觀學生住宿環境，就是一個充分體現照顧學生的作法。