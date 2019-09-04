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2025年英未減量燃煤廠全退場　盧秀燕：台灣應省思能源政策

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▲盧秀燕與英國官員對談能源政策。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕拜會英國商務、能源和產業戰略部，針對空汙整治與能源轉型進行交流。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

英國政府今年1月推出最新版Clean Air Strategy (清淨空氣策略)，全力改善空污，台中市長盧秀燕台灣時間3日率團前往拜會英國商務、能源和產業戰略部，針對空汙、能源、氣候變遷等議題熱烈交流，盧指出，英國預計2025年未減量燃煤電廠將全面退場，台灣也應順應全球潮流，重新省思能源政策，保障人民健康。

▲盧秀燕與英國官員對談能源政策。（圖／台中市政府提供）

▲泰晤士河畔旁的河岸火力發電廠改建為當代美術館。（圖／台中市政府提供）

台中市長盧秀燕9月2日至11日率團前往英國及荷蘭市政考察，台灣時間3日拜會英國商務、能源和產業戰略部，由國際氣候策略處副處長Beth child、國際氣候暨能源處國際煤碳能源轉型小組組長Matt Webb接待，雙方針對空氣汙染、減碳、綠能及能源、廢棄物處理等層面進行實際對談及交流。

Beth child表示，減少煤炭消費量並提升再生能源供電已成為英國能源發展主軸，商務、能源和產業戰略部也已宣布，2025年將全面禁止設置未減量的燃煤電廠，而新設燃煤電廠也需加裝碳捕捉及碳儲存裝置。

盧秀燕指出，在歐洲國家的認知中，煤碳產生的汙染相當嚴重，整個歐洲及部份亞洲國家都反煤，台中火力發電廠不僅是全台最大，更是世界第四大燃煤發電廠，市府藉生煤管制自治條例來督促中火減煤，過去或許無法完全落實，但現在的市府團隊會確實去執行，致力讓台中空氣品質逐步改善。

她強調，英國不止減煤且反煤，預計2025年未減量燃煤電廠將完全退場，這對英國而言是相當大的挑戰，但英國等國家卻有極大的決心去執行此事，值得借鏡，後續包括歐盟或者是南韓的忠清南道等地區也開始跟進。

環保局長吳志超指出，位於泰晤士河畔旁的一家當代美術館Tate Modern，原本是一座50年代設置的河岸火力發電廠，由於造成嚴重的空氣與水汙染，1981年廢棄退役後，2000年轉型成為國際知名的美術館。不僅免費開放民眾參觀，也成為泰晤士河畔重要的藝術地標之一，未來台灣電廠退役後，也可讓鄰避設施轉變為具休憩功能的熱門景點。

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