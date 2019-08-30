9/2訪英國荷蘭10天　盧秀燕：打造循環經濟、低碳城市

▲盧秀燕9月2日起將出英荷10天。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

繼年初當天香港來回拚經濟之後，台中市長盧秀燕9月二度出訪，2日至11日將率團前往英國及荷蘭進行市政考察，預計拜訪荷蘭烏特勒支市長范贊能、阿梅爾市長維溫德等人，及英國「商務、能源和產業戰略部」等單位，針對永續城市、潔淨能源、循環經濟等領域交流合作，盼打造台中成為低碳城市。

市府表示，英國針對空氣品質改善，採取優先解決最大汙染源，與台中市政府「先公後私、先大後小」的政策不謀而合，因此將拜訪英國「商務、能源和產業戰略部」，針對空品改善對策進行交流，此外，盧秀燕也將前往倫敦巴特西發電站，借鏡已退役的發電站再利用計畫。

為打造永續城市，盧秀燕也將前往荷蘭阿姆斯特丹市郊的「循環經濟園區Park 20|20」，全區皆使用可回收建材，並採用容易拆除、回收的建材，打造兼顧機能及永續經營的園區，雙方將針對永續生態政策探討交流。

盧秀燕也將拜會荷蘭阿梅爾市（Almere）市長維溫德（Franc Weerwind），台中花博剛落幕，阿梅爾市即將於2022年舉辦世界園藝博覽會，雙方將交流大型博覽會經驗。

此外，盧也會拜會烏特勒支市（Utrecht）市長范贊能（Jan van Zanen），烏特勒支市於2017年被聯合國教科文組織列為文學名城，擁有多家劇院及電影院，充滿藝術與文化動能，雙方將針對文化、創新、智慧交通等領域合作。

台中巨蛋已確定在14期重劃區落腳，並已編規劃經費，盧此行也將參訪英國倫敦溫布利球場、荷蘭阿姆斯特丹創新體育場及齊戈體育館三座體育場館，針對體育館設施、營運模式、活動類型、交通接駁等面向交流學習，作為台中巨蛋及運動中心借鏡。

此外，盧秀燕也將參訪荷蘭阿姆斯特丹中央車站區都市計畫、阿姆斯特丹運河、阿姆斯特丹科學園區新創村、鹿特丹創客園區、荷蘭拱門市場、荷蘭Silodam運河岸住宅開發計畫、荷蘭肉品市場等地，作為台中舊城再生、新創發展、社會住宅及新肉品市場借鏡。