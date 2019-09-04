狠摔女童致「腦傷+肢體偏癱」直播主怒圍她住處　台中惡保母被訴

▲台中陳姓女童遭郭姓保母虐待重傷，台中地院今依重傷害罪起訴郭。（資料照／翻攝自爆怨公社）

記者陳玉／台中報導

台中1歲陳姓女童6月間因哭鬧不停，遭郭姓保母虐待重傷，檢方查出，郭為補貼家用收托3名幼兒，面對幼兒頻繁哭鬧，郭情緒不穩定，竟先抓住女童腋下大力搖晃，再將女童摔往嬰兒床旁，導致女童腦部重創、左側肢體偏癱；台中地院4日依重傷害罪起訴郭，另鄭姓丈夫當時未在場，獲不起訴處分。

起訴書指出，29歲郭女與任職員警的丈夫鄭男育有1子，郭今年3月間取得合格保母證書，4月間收托1名幼兒、4月底收托陳姓女童，加上兒子，郭共照顧3名未滿2歲的幼兒。

6月21日上午，郭獨自在家照顧兒子、陳姓女童，在房內要替陳姓女童換尿布，但女童兩腳伸直未配合，郭伸手拍打女童大腿，兒子又在一旁鬧脾氣，女童跟著哭鬧，郭因此情緒失控，怒將女童從嬰兒床抱起，在女童頭頸部未受支撐下，雙手抱住女童腋下，劇烈搖晃、甩動女童，再將她放回嬰兒床。

但女童仍持續大哭，郭一怒之下，將女童從嬰兒床上拉出嬰兒床，用力將女童摔向放置地板上的雙人床墊上，隨後去安撫兒子再返回時，才發現女童沒有動靜，緊急做CPR仍未有反應，才緊急報警送醫，女童經開顱手術後救回一命，但需鼻胃管進食，左側肢體偏癱、僅能發出單音，且腦部傷害無法完全治癒，已達重傷害程度。

此事傳出後，更有劉姓直播主深夜號召500名群眾前往包圍郭姓保母家，警民數度發生衝突（上圖，記者陳玉翻攝），今年7月間，警方也以治平專案將流等10多人拘提到案，目前檢方仍在偵辦中。

另女童母親多次指控，郭女的鄭姓丈夫是員警，擔心會有吃案疑慮，經檢察官調閱大樓監視器，查出事發時，鄭騎車外出到新屋查看裝潢，有不在場證明，返回時才看見救護車，檢方將鄭做不起訴處分。

檢方也查出，郭照顧3名幼兒，面對幼兒經常哭鬧，郭情緒不穩，今年更因失眠問題就醫，在事發20日前要求醫生開安眠藥給她，並從她與友人對話中證實這段時間情緒起伏大。