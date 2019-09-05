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指揮官的代罪羔羊？　緬甸將「軍法起訴」屠殺羅興亞人的士兵　

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▲路透社關注羅興亞（Rohingya）難民逃離緬甸暴力等議題，獲得普立茲「特寫攝影獎」。（圖／路透社）

路透社記者關注羅興亞（Rohingya）難民逃離緬甸暴力等議題，獲頒普立茲「特寫攝影獎」。（圖／路透社）

實習記者許祐誠／綜合報導

緬甸日前罕見決定將召開軍事法庭，起訴屠殺若開邦（Rakhine state）古達平村內（Gu Dar Pyin）約400名羅興亞（Rohingya）穆斯林的士兵們，因為他們沒有遵守交戰規則。但紐約人權組織亞洲部門副主任羅伯森（Phil Robertson）懷疑，緬甸軍方只是想把士兵當作代罪羔羊，藉此轉移國際注意力。因此他督促軍方應該起訴當時的最高指揮官。

根據《美聯社》報導，美聯社曾於2018年2月報導，緬甸軍方和佛教暴徒在村內進行血腥鎮壓，許多羅興亞人死於謀殺、酷刑、強姦、縱火等暴行，屍體全被埋到亂葬崗內，也迫使超過70萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉避難，令人驚訝的是，至今已經有5處以上的亂葬崗被人發現，許多人權組織也紛紛指控緬甸軍方「種族清洗」。但對此，緬甸軍方僅否認，亂葬崗內的屍體全都是「恐怖份子」。

▼ 羅興亞難民遭受軍方殘忍對待後，陸續逃往孟加拉。（圖／路透社）

逃亡至孟加拉的羅興亞(Rohingya)難民人數，已增加至50萬人。（圖／路透社）

緬甸軍方已於上周末宣布起訴違反交戰規則的士兵，但沒有公布日期或其他犯罪細節，僅表示正在召集軍事法庭「按照軍法處置。」但人權組織2日表示，這項消息仍不代表軍方已經改變態度，因為軍方2年來一直合理化在當地的軍事行動，堅稱是為了打擊當地的羅興亞叛亂分子，企圖逃避國際社會對於他們行為的譴責。

副主任羅伯森認為，緬甸軍方之前在村內的暴行，光是起訴幾名士兵還不夠，這只是犧牲低層級的士兵，轉移國際注意力的一場遊戲。他表示，「你可以說緬甸國防軍根本不嚴肅，因為他們拒絕評論之前的全部行為，甚至隱藏在閉門的軍事法庭審判中，避開外界和媒體的目光。」

緬甸自2016年爆發羅興亞人人權危機以來，期間仍陸續傳出許多爭議事件，像是聯合國2017年以「種族清洗」形容緬甸軍方的殘忍行徑時，緬甸國防總司令敏昂萊(Min Aung Hlaing)則在臉書上反駁，羅興亞的危機要怪他們自己，「羅興亞人在緬甸從來就不是一個種族」。

緬甸軍方還在同年11月份發布一份「內部調查報告」指出，在訪問數千名村民後，全部人都表示軍方沒有做出燒毀村莊、盜取財物、輪姦婦女，大規模屠殺、肢解、裸體羞辱等暴行，這份報告也被國際特赦組織批評為刻意「洗白」、「沒有任何問責的意圖。」

▼ 2017年8月25日，緬甸西南部若開邦（Rakhine）發生武裝衝突事件，數千名羅興亞人（Rohingya）逃往孟加拉尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼緬甸西南部若開邦（Rakhine）25日發生武裝衝突事件，數千名羅興亞人（Rohingya）逃往孟加拉尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 難民所已擠爆，導致新難民沒有容身之地。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼緬甸西南部若開邦（Rakhine）25日發生武裝衝突事件，數千名羅興亞人（Rohingya）逃往孟加拉尋求庇護。（圖／達志影像／美聯社）

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