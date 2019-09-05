演習中飾演反派！豬隊友反擊時「射偏」...大馬軍官中彈慘死

▲莫哈莫查希遭豬隊友誤射，中彈身亡。（圖／翻攝自《中國報》）

實習記者賴韻如／綜合報導

假死變真死！馬來西亞一名36歲的陸軍少校莫哈莫查希，因為在實彈操演示範時飾演「反派角色」，沒想到竟遭豬隊友開槍反擊時射偏，直接射中沒有受防彈衣保護的背部，最後緊急送往醫院搶救還是宣告不治。

據《中國報》報導，這起軍演意外發生於昨（4）日早上8點，沙巴洛加宜陸軍軍營正在進行一場演習活動，所有參與軍演的軍人全都穿上防彈衣，莫哈莫查希在演習中剛好扮演反派角色，他先朝著隊友開槍，之後轉過身，隊友開槍反擊，沒想到子彈卻射偏，沒有打照預期地打在莫哈莫查希的防彈衣上，導致他背部中彈，倒地不起。

▲莫哈莫查希在演習中的最後身影。（圖／翻攝自《中國報》）

該隊友發現不對勁後，趕緊上前查看，才發現莫哈莫查希是「真的」中彈，於是趕緊將他送往醫院搶救，然而，他於今早9時仍宣告不治。警方透露，莫哈莫查希是遭一名37歲軍人在5公尺內近距離誤射，目前全案已經進入進一步詳細調查中。

有消息傳出，莫哈莫查希其實是馬來西亞資深演員阿瑪雅阿曼（藝名：AR巴都）的兒子，而莫哈莫查希也是一位人父，與妻子共育有5名分別為5個月大至9歲的孩子。

▲大馬喜劇演員AR巴都。（圖／翻攝自《中國報》）