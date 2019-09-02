通通喝起來！這3家咖啡「買一送一」優惠齊發　星巴克連續30天...伯朗還免費送餐

▲星巴克連續30天推出買一送一優惠活動。（圖／取自粉絲團）

記者曾婉婷／綜合報導

喜歡喝咖啡的消費者有福了！近來除了星巴克接連推出買一送一優惠活動外，伯朗咖啡跟西雅圖咖啡也有推出飲品買一送一優惠，讓消費者喝好喝滿。其中，伯朗咖啡館建國門市還加碼舉辦午間套餐免費送活動。

星巴克今年接連推出線上數位體驗活動，每次都能吸引上百萬人次參與，而9月連續30天更推出「今天星巴克了嗎？每日咖啡運勢」數位體驗活動。自9/1到9/30期間，進入專屬活動畫面並點擊咖啡空杯，不僅能看咖啡運勢祝福，還可領取專屬飲料優惠，包含全品項買一送一、第二杯半價等。

而西雅圖極品咖啡為了慰勞辛勤的國軍弟兄，則與國防部福利事業管理處合作「企業敬軍優惠專案」，於9/1至9/3連續三天推出飲品買一送一優惠，期間的11：00～20：00時間內，凡持「軍人身分證」或「著軍服」的國軍同袍，至門市都能享好康。

除了西雅圖極品咖啡推出限時飲品買一送一優惠外，伯朗咖啡也於9月2日至9月6日連續五天，舉辦飲品買一送一優惠活動。此外，凡於9月份至任一伯朗門市消費，再加碼贈晚餐套餐50元抵用券。

伯朗咖啡館自8月起陸續升級全台門市菜單，從早到晚提供多元化現煮餐點，包含超值早餐、午餐雞腿排飯、晚餐嫩煎板腱牛排等，滿足不同消費者需求。另伯朗咖啡館建國門市還加碼於9月2日至9月4日期間，舉辦午間套餐免費送活動，共有20份「半熟蛋奶油培根義大利麵」。