政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張啓楷：藍白2026嘉義市長只能1人參選　盼最快1／15完成整合

▲張啓楷（右）24日獲民眾黨徵召參選嘉義市長。（圖／記者周宸亘攝）

▲張啓楷（右）24日獲民眾黨徵召參選嘉義市長。（圖／記者周宸亘攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨前天宣布將禮讓新竹市長高虹安爭取連任，被視為展現藍白合誠意，外界關注宜蘭縣與嘉義市如何談整合。被民眾黨徵召參選2026嘉義市長的立委張啓楷今（28日）表示，民眾黨明確表達國民黨內部可以開始協調，應該很快時間，國民黨會在嘉義市把3位有意願的人做內部協調，到時候會有一個人代表國民黨再來跟他協調，或者國民黨做內參民調以後覺得他比較有勝算，由他代表也是個方式，彼此要合作，只能有一組人，最好的整合時間應該是明年1月15日，最晚則是農曆春節前。

民眾黨24日提名張啓楷參選2026嘉義市長，國民黨方面則包括市議員鄭光宏、陳家平、醫師翁壽良有意角逐；宜蘭方面，民眾黨前立委陳琬惠及藍委吳宗憲目前皆參選意願高。隨著國民黨將禮讓高虹安爭取2026新竹市長連任，藍白如何在宜蘭縣與嘉義市整合，備受關注。

張啓楷28日上午到嘉義出席「第7屆嘉義馬拉松-國際管樂公益路跑」時表示，這兩三天一直有報導指藍白合一定要做，因為關係到的不僅是明年選舉，而是連動到2028藍白營是否能勝選，且也有報導國民黨釋善意，新竹市要明確禮讓給高虹安，第二個就是嘉義市，國民黨會先進行內部整合，透過內參，最後如果沒有人選，包括若願意禮讓，可能他很快可以代表藍白參選嘉義市長選舉。

張啓楷說，民眾黨與國民黨都已經釋出很大善意跟誠意，民眾黨也明確表達國民黨內部可以開始協調，「他們前天已經開始到宜蘭」，因為宜蘭有兩位候選人，「他們正在協調」，所以應該很快時間，國民黨也會在嘉義市，把3位有意願的人做內部協調，看參選意願多強，或者願意禮讓的話，到時候會有一個人代表國民黨再來跟他協調，或者國民黨做內參民調以後覺得他比較有勝算，由他代表也是個方式。

張啓楷強調，民眾黨跟國民黨彼此要合作，只能有一組人，且是最強、能勝選的人，且現在跟時間賽跑，最好的整合時間應該是明年1月15日，愈快愈好，最晚則是農曆春節前。

蔣萬安雙城論壇講民國、提民主　「將來談論台灣海峽時是和平」

2025年台北上海雙城論壇今（28日）在上海登場，台北市長蔣萬安出席主論壇致詞時提到，身為台北市長，自己念茲在茲的是科技如何幫助我們更貼近人，更貼近城市裡每一位市民朋友，民國八年的「五四運動」，喊出「德先生」、「賽先生」，喚起了華人世界對這兩大議題的追索。最終都是要「以人為本」，我們講民主，講科學，講市政，講治理，誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽的時候，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。

雙城論壇　蔣萬安：只要有心兩岸距離一定不遠

批民進黨自創「賴氏憲法」恐嚇人民　吳宗憲：卡新興計畫的是賴政府

批民進黨自創「賴氏憲法」恐嚇人民　吳宗憲：卡新興計畫的是賴政府

台灣國嗆赴雙城認賊作父　蔣：陸委會核准

暗諷陳亭妃「背骨、跑票」　林俊憲：2次議長選舉造成黨內很大傷痕

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

