香港問題一天不解決　柯文哲：民進黨撿到原子彈都有可能

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平結盟，衝擊2020選情，但有民調指出，不少民眾黨的支持者反而流動到總統蔡英文身上，郭台銘的支持度反而沒有升高。對此，柯文哲說，「這香港我看一天不解決，這個民進黨現在不是撿到槍，撿到砲、撿到原子彈都有可能」，老實講大陸處理香港問題到現在為止，不是處理很好。

▲柯文哲「台北市信義區三興段資源回收廠基地公共住宅新建工程」動土祈福典禮。（圖／記者宋良義攝）

對於郭台銘的民調未因為郭柯王結盟而提升，柯文哲說，郭台銘應該也還在思考，不過如果一對一的話這很清楚，「現在所有的政治評論家都認為蔡英文會贏」；柯說，特別在反送中狀態下，這香港問題一天不解決，「民進黨現在不是撿到槍，撿到砲、撿到原子彈都有可能」。

柯文哲說，老實講，大陸處理香港問題到現在為止也不是處理很好，「是這樣，對香港問題我們還是持續關心，表達我們的憂慮，我們也希望可以盡快落幕」。

至於支持無法轉移到郭台銘身上一事，柯文哲說，「這一定的啊，哪有可能…，其實我跟你講，我發現我的民調要移轉不容易，也許太有個人色彩、太鮮明，我的票要移轉到任何候選人，在過去的幾次經驗很清楚不太容易」。

而昨接受專訪時自爆在823結盟後，只跟郭台銘見過一次面，郭柯王合作是否會有變數？柯文哲說，「哪有什麼變數？這不會啦」，順其自然、積極努力，這樣就好。