政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市第一果菜市場明年完成首期　卓榮泰拍板13.69億優化冷鏈

▲▼行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵和民進黨立委吳沛憶、農業部長陳駿季今（28日）共同赴果菜市場訪視。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

▲行政院長卓榮泰、民進黨立委吳沛憶和農業部長陳駿季等今共同赴果菜市場訪視。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

超過50年歷史的台北市第一果菜批發市場正在改建中，明年將完成第一期，超過九百攤的攤商即將進駐。行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵和民進黨立委吳沛憶、農業部長陳駿季今（28日）共同赴果菜市場訪視。會中卓榮泰及陳駿季也拍板支持第一果菜批發市場冷鏈及拍賣系統建置經費，提升大台北地區蔬果供應品質及安全性。

吳沛憶指出，大家都引頸期盼嶄新的果菜市場。她接獲台北市蔬菜商業同業公會及攤商反映，市場改建工程一期明年將完工，但冷鏈設備與拍賣系統尚未到位。因此吳沛憶也隨即於今年10月邀請農業部農糧署副署長陳啟榮、北農公司、台北市市場處與蔬菜公會及召開會議，協調由農業部、北市府及北農公司共同分攤經費。

▲▼行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵和民進黨立委吳沛憶、農業部長陳駿季今（28日）共同赴果菜市場訪視。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

吳沛憶表示，她持續向行政院及農業部爭取冷鏈及拍賣系統補助，感謝卓榮泰今日親赴市場，向攤商們送上好消息、新年禮物。中央、地方、北農公司將共同分攤第一果菜批發市場冷鏈設備及拍賣系統經費13.69億元，守護農民用心栽種的農產品，也讓攤商經營更穩定、民眾能買到新鮮的好食材。

吳沛憶強調，第一果菜批發市場是大臺北地區最重要的農產品集散中心，改建工程一期將完工，設備也要跟上，市場營運才不會出問題。後續她和在地議員劉耀仁、洪婉臻也會共同要求加快冷鏈設備發包進度，確保明年攤商進駐時一切就緒、讓消費者能夠買到新鮮有品質的蔬果。

吳沛憶說，第一果菜批發市場供應給大台北及周邊縣市七百萬人口，是北台灣的「糧食心臟」。她將持續共同推動第一果菜批發市場升級、穩定供應、永續發展。

▲▼行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵和民進黨立委吳沛憶、農業部長陳駿季今（28日）共同赴果菜市場訪視。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

▲▼行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵和民進黨立委吳沛憶、農業部長陳駿季今（28日）共同赴果菜市場訪視。（圖／立委吳沛憶國會辦公室提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

