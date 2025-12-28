2026金門縣長徵召陳玉珍？李乾龍語帶保留：遵照制度來

▲ 2026金門縣長是否徵召陳玉珍，李乾龍表示「遵照制度來」。(圖／記者鄭逢時翻攝)

記者鄭逢時／金門報導

中國國民黨副主席李乾龍今（28）日到金門參加由金門縣黨部舉辦的「中國國民黨建黨131週年黨慶大會」時，當李乾龍一下車後，立即有記者趨前訪問，徵詢國民黨對於金門縣縣長候選人作業是否有什麼想法時，李乾龍語帶保留的表示：「遵照制度來，選出一個地方認同，且按照地方制度產生的候選人。」

日前國民黨在中常會上，正式宣布徵召提名立法委員謝龍介、柯志恩、蘇清泉以及台東議長吳秀華分別代表國民黨參選2026台南市、高雄市、屏東縣以及台東縣長。而金門縣長卻沒有在這波的提名裡面，引起金門民眾的關注，今天在黨慶舉辦時，大家都將焦點對準是否會在黨慶活動上，直接宣布由陳玉珍披袍上陣，參選2026金門縣長，好讓國民黨回歸重新執政，讓金門藍天再現。

然而事與願違，李乾龍再度受訪時，針對外界關注國民黨是否會徵召陳玉珍參選2026金門縣長，李亁龍仍表示，各縣市的縣市長選舉，地方黨部都有一定的規則，會按照黨部的提名機制來走。他指出，各縣市選舉應由地方充分協調，選出最具勝選能力的人選代表國民黨參選；若地方有需要，黨中央也願意適時介入協調，協助整合意見、凝聚共識。