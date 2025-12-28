黃復興黨部大復活　鄭麗文：盼對未來選舉擔負重責大任

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文瑜黨魁選舉中承諾恢復軍系「黃復興黨部」運作，現已有動作。副主席季麟連籌組的「黃復興再造籌備委員會」日前召開第一次會議，宣布將重拾「黨務與選務」、「改變過去的刻板印象」。鄭麗文今（28日）表示，已交辦副主席季麟連負責黃復興再造，倒不一定就是恢復黃復興黨部，而是重新整隊、組訓，希望未來選舉、輔選工作，能夠擔負起重責大任。

鄭麗文說，據她所知可能開過幾次會了，全台灣的黃復興黨部現在併入一般黨部後，大多數是擔任地方黨部副主委，人事上也有重新調整跟整隊，所以現正積極進行再造工作。

至於投入2026新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，昨與前主席柯文哲同台造勢，對於是否影響後續藍白合作，鄭麗文則說，自己跟民眾黨、黃國昌之間的溝通非常暢通，隨時有需要都可以進行深刻的溝通沒有問題，對於民眾黨的造勢活動，不需要有過度的解讀及聯想，民眾黨上下一心、前後兩位主席團結一致，她看到的都是很正面的訊息，並沒有大家過度的揣測。她強調，到目前為止，有關於接下來藍白合作的一切進程還有氛圍，都非常的正面及良好，她深具信心。

另外，下屆宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨有宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲爭取提名，昨地方協調二人參選意志均堅定，「由誰出戰」未達共識，縣黨部將報請黨中央在十天內協調，協調不成就進行民調，希望在農曆年前完成提名。鄭麗文則說，各個縣市的協調其實都大同小異，有強烈參選意願的候選人，都會先進行黨內協調，這需要一段期間，有可能會採取內參式的民調，最後如果協調不成，就會進入初選程序，所以大致協調的過程都大同小異。