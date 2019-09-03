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柏林圍牆倒30年還是「二等公民」　德東另類選擇黨得票率竄到第2名

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▲AFP爬升成為第二大黨。（圖／路透）

▲德國另類選擇黨在薩克森自由州及布蘭登堡州的得票率攀升至第二名。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

「德國另類選擇黨」（AFD）在德國東部的薩克森自由州（Saxony） 和布蘭登堡州（Brandenburg）得票數飆升，目前排名第二，反觀基督教民主黨（CDU）及社會民主黨（SPD）失去了無數選民，可說是人民對原政黨不如以往信任。此外，這樣的投票結果也讓人聯想到「另類選擇黨」總批判當今政黨未能讓東、西部落實平等，而今年正逢柏林圍牆倒塌的第30年，可能是趁勢增強聲勢。

據華盛頓郵報、The Local Germany等外媒報導，德國在9月1日舉行選舉，「另類選擇黨」在此次成為薩克森自由州的第二大黨，一共取得27.8%的得票率，和2014年相比，增加了約18個百分點；雖然總理梅克爾所在的基督教民主黨仍是這裡的最強大黨，但得票率已經下降至32.3%。下一屆的德國聯邦選舉將於2021年8月至10月舉行，只是梅克爾早已表態，她並不會競選「連任」。

此外，「另類選擇黨」在這次選舉中，拿到布蘭登堡州23.8%的得票率，比2014年多了約11個百分點，同樣位居第二名；自1990年就治理該州的社會民主黨雖仍穩住第一名的寶座，但得票率卻已下降至26.5%，票數不如以往。「另類選擇黨」自2013年於柏林成立，常被認定是極右派，也多次反對當今政府的政策，然而，這次卻拿到漂亮的得票率，可見有不少東部民眾對當地的不平衡發展感到不滿。

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德國公共廣播聯盟（ARD）透過民意調查發現，在薩克森自由州，除了中偏左派的綠黨以外，大部分的選民認為他們被看成是與西德人相比的「二等公民」。不過，雖然該州是東部人口最多的州，擁有了400多萬位居民，但就算加上布蘭登堡州的人口，仍不及德國總人口的十分之一。

柏林圍牆在1989年11月9日倒塌，如今雖然已隔30年，但仍有許多人認為德國東、西部十分不平等，舉凡收入、財富的明顯差異等，且來自西方的德國人在東部常會位在較高層的職位。此外，也有許多德國東部的人往西部外移，人口從1990年的1600萬人減至1400萬人，更有許多小城鎮和鄉村已經消失。

目前為止，有約20%至25%的州選民表示自己將把票投給「另類選擇黨」，不過絕大部分的公民則明確聲稱絕對不會支持該黨。只是在這30年後，生活水平並未如預期改善，正是因為許多人對於統一後的狀態仍十分不滿意，所以才讓「另類選擇黨」有機會爬升到第二名的位置。

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