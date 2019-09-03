　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」...腹部撐爆！狂壓1小時整隻吐出

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者賴韻如／綜合報導

蟒蛇的攻擊性強，還能夠吞下比自己大好幾倍的獵物！大陸福建省安溪縣蓬萊鎮龍居村發生一起「蟒蛇活吞羊隻」事件，一條重約32.5公斤、長4公尺的巨蟒日前闖入一戶村民家中，將整隻山羊活活吞下肚，動物救護站人員花費了1個多小時，才將這隻「40公斤」的山羊從巨蟒口中吐出，畫面相當驚悚。

據《梨視頻》報導，村民姚先生表示，從今年年初到現在，自家飼養的羊隻接二連三的失蹤，已經遺失至少20隻了，昨日上午9點便和妻子前往靠近羊圈附近的山上查看，沒想到意外在山林間發現了一條腹部異常隆起的巨蟒，躺在地上一動也不動，兩人猜測牠應該是吃了自己的羊隻，嚇得趕緊報警。

▲▼ 4公尺巨蟒生吞40公斤山羊。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲巨蟒腹部異常鼓漲，趴在地上動彈不得。（圖／翻攝自《梨視頻》）

安溪縣森林公安蓬萊派出所以及動物救護站立即派人員前往現場，眾人合力抓住巨蟒，將其尾巴高高舉起、不斷晃動，接著再不停地用手擠壓牠的腹部，整個過程花費了一個多小時，巨蟒才慢慢張開大口，將這隻重達40公斤、早已斷氣的山羊「整隻」吐出，畫面相當怵目驚心。

救護人員隨後將蟒蛇帶回安溪縣森野生動物臨時救助站，將選擇適宜的區域再將其放生。森林公安局也提醒，蟒蛇屬於國家一級保護動物，村民如果發現蟒蛇，絕對不能擅自捕捉，更不能獵殺，否則將被追究刑事責任。

▲▼ 4公尺巨蟒生吞40公斤山羊。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲▼花一小時擠壓，才從巨蟒口中吐出斷氣的山羊。（圖／翻攝自《網易》新聞）

▲▼ 4公尺巨蟒生吞40公斤山羊。（圖／翻攝自《梨視頻》）

ET快訊
38座Gogoro換電站停止服務！中油不續約將陸續撤出
打UberEats雞排店遭除名！總公司：即日起停用商標　網友
男星拍戲「故意一上一下」偷吃豆腐　導演看鏡頭嚇到：沒穿內褲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台青赴陸「官股企業」實習屬違法　國台辦：製造綠色恐怖

小蟲跑進6歲童耳內超癢！　媽用棉花棒隨便清「只剩半截」還在蠕動

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」...腹部撐爆！狂壓1小時整隻吐出

影／吃火鍋驚見蒼蠅屍！老闆點頭「不收錢」下秒一舉動卻惹怒男客…網戰翻了

社區助理已找律師！拚打贏官司「留陸工作、拿回10萬罰款」

涉圍灣仔警總！　香港眾志主席林朗彥「今日入境被捕」

富豪男友堅持「無性同居」…2年後驚人真相曝光！她傻眼：難怪上廁所鎖門

大陸首度發佈核安全白皮書　11台核電機組在建全球第一

浸大學生會會長方仲賢「涉盜竊」遭拘捕　大專學界：撿到他人錢包

兩岸農業論壇 台灣「魚菜共生農場」技術西進

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

太妍頂新髮型走機場！　白皙皮膚＋大長腿超仙

《德魯納》殺青IU美到鎂光燈不想停　呂珍九、P.O..每個都好喜歡

目睹女友被推撞水泥護欄氣炸… 跑車男「掏鋸子割脖」互毆見血

成績≠成就！人力將被機器取代 他拍片諷現存「填鴨式教育制度」

酒窩女選手甜唱改編版《戀人未滿》　哈林、李榮浩、王力宏都超愛！

台青赴陸「官股企業」實習屬違法　國台辦：製造綠色恐怖

小蟲跑進6歲童耳內超癢！　媽用棉花棒隨便清「只剩半截」還在蠕動

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」...腹部撐爆！狂壓1小時整隻吐出

影／吃火鍋驚見蒼蠅屍！老闆點頭「不收錢」下秒一舉動卻惹怒男客…網戰翻了

社區助理已找律師！拚打贏官司「留陸工作、拿回10萬罰款」

涉圍灣仔警總！　香港眾志主席林朗彥「今日入境被捕」

富豪男友堅持「無性同居」…2年後驚人真相曝光！她傻眼：難怪上廁所鎖門

大陸首度發佈核安全白皮書　11台核電機組在建全球第一

浸大學生會會長方仲賢「涉盜竊」遭拘捕　大專學界：撿到他人錢包

兩岸農業論壇 台灣「魚菜共生農場」技術西進

台南新增1例本土登革熱病例累計22例　請民眾確實清除積水容器！

輕軌駛入淡水老街遭嗆「不缺人潮啦！」 兩側店面行情恐掉價

集團整體策略　崇越隼鷹棒球隊改名安永鮮物棒球隊

彰化水域「救命英雄」是它！　10年救回18條生命

中職／桃猿「孩之寶」開趴　小禎7日開球

花絮／蔡壁如打書籌錢　柯文哲開門亂入：「不要講得那麼悲情」

快訊／班傑登記結婚！　背後環抱「牽女友寫下誓約」…照片曝光超閃❤

九三軍人節　侯友宜赴忠烈祠秋祭追思先烈

專訪／蔡依林的最愛　義大利「髒球鞋」執行長親自解惑：為何這麼髒

三重住1年半！北漂男想換環境「淡水vs士林」比CP值　網秒噓翻：怎麼比

兒子逛夜市大喊：媽咪妳的玩具！　她抬頭見情趣用品...瞬間羞恥到爆

大陸熱門新聞

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷..

上海Costco開幕5天「爆退..

高一男陽台玩抱抱　1人當場摔死

男友堅持無性同居…2年後驚人真..

凌晨3點床下傳叮咚！獨居女一掀..

路透曝24mins錄音檔　林鄭..

「願辭職下台」錄音曝光！林鄭月..

示威者太子站集結！速龍小隊清場

嫩妹用日本保險套　2hr後OO..

吃火鍋見蒼蠅屍！老闆答應不收錢..

影／學餐見超低胸正妹！彎腰打飯..

ZARA香港部分門市暫停營業

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」

24歲男持刀弒父　爸竟求情：他..

更多熱門

相關新聞

迎戰地主大陸　波蘭主帥準備好了

波蘭在本屆世界盃男籃賽首戰告捷，順利擊敗委內瑞拉後，2日小組賽將面對地主大陸男籃，面對對手強大的地主優勢，波蘭總教練泰勒(Mike Taylor)強調，「波蘭對於面對地主球隊相當有經驗，也已經針對大陸進行研究，我們雖然將面對對手整個國家的支持，但已經準備好迎接挑戰。」

機場檢疫官曝超狂經歷...被「猴頭」嚇暈

18歲男挾持正妹...特警槍藏胯下擊斃

貓整隻遭蛇生吞　臨死竟十分愉悅

大陸經濟有望在政策利多下好轉　投信：內需消費與5G產業成助攻推手

關鍵字：

蟒蛇巨蟒山羊大陸

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

劍魚生成將大迴轉！玲玲今晚水氣到周三四全台防大雨

客滿要等2小時！候位一家人問一句話　客：食慾沒了

阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！視訊截圖傳出

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

好市多中和店將實施新政策　網推爆

17歲女兒懷孕！鋼鐵爸「最後1句話」她心痛哭了

BMW對決 MX-5　北宜廝殺雙濺血

小禎同框隋棠！一往下看網傻了

2女一起洗澡！下秒她裸體「無傷痕」斃命

「包龍星」再爆押人妻女　逼人不准搶生意

韓國瑜伽老師直播　「狂炸左右雪乳」

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

整理釋迦摸到一條長軟軟　她秒用膠帶黏

女騎士大露裸背　車友：可幫擦防曬嗎～

95億「鍍金運河」啟用14hrs就潰堤

更多

最夯影音

更多

韓國瑜怒轟密謀換瑜是腦袋進水 直播怒嗆：支持台獨去投蔡英文

「誰叫她不來接我」醉老公回家怒 拿槍朝孕妻連轟4槍...頭胸中彈！

秋冬遊補助9/1上路了！　教你「申請4步驟」爽賺2000元

1.2萬人搶當高市「底薪32K」清潔隊員　錄取率1.5％！孕婦、留美碩士都來拚

不甩紅旗警告！陸客仍下海戲水 導遊態度囂張...遇墾管處急道歉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面