4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」...腹部撐爆！狂壓1小時整隻吐出

實習記者賴韻如／綜合報導

蟒蛇的攻擊性強，還能夠吞下比自己大好幾倍的獵物！大陸福建省安溪縣蓬萊鎮龍居村發生一起「蟒蛇活吞羊隻」事件，一條重約32.5公斤、長4公尺的巨蟒日前闖入一戶村民家中，將整隻山羊活活吞下肚，動物救護站人員花費了1個多小時，才將這隻「40公斤」的山羊從巨蟒口中吐出，畫面相當驚悚。

據《梨視頻》報導，村民姚先生表示，從今年年初到現在，自家飼養的羊隻接二連三的失蹤，已經遺失至少20隻了，昨日上午9點便和妻子前往靠近羊圈附近的山上查看，沒想到意外在山林間發現了一條腹部異常隆起的巨蟒，躺在地上一動也不動，兩人猜測牠應該是吃了自己的羊隻，嚇得趕緊報警。

▲巨蟒腹部異常鼓漲，趴在地上動彈不得。（圖／翻攝自《梨視頻》）



安溪縣森林公安蓬萊派出所以及動物救護站立即派人員前往現場，眾人合力抓住巨蟒，將其尾巴高高舉起、不斷晃動，接著再不停地用手擠壓牠的腹部，整個過程花費了一個多小時，巨蟒才慢慢張開大口，將這隻重達40公斤、早已斷氣的山羊「整隻」吐出，畫面相當怵目驚心。

救護人員隨後將蟒蛇帶回安溪縣森野生動物臨時救助站，將選擇適宜的區域再將其放生。森林公安局也提醒，蟒蛇屬於國家一級保護動物，村民如果發現蟒蛇，絕對不能擅自捕捉，更不能獵殺，否則將被追究刑事責任。

▲▼花一小時擠壓，才從巨蟒口中吐出斷氣的山羊。（圖／翻攝自《網易》新聞）