「愛上小六妹」帶到摩鐵啪2次　他真心求女方父母：繼續交往…開恩結局出爐

▲成年的莊男和未滿14歲的小糖（化名）相戀進而發生性關係。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

台中一名莊姓男子透過臉書認識國小六年級的小糖（化名），隨即和對方發展出戀情，並在同年10月及11月帶對方進汽車旅館大戰。初嘗禁果的小糖事後被爸媽逼問出真相，雖然她和莊男都堅稱是兩情相悅，仍無法讓莊男逃過「姦淫幼女罪」；法官最後以減刑判處2年徒刑，不得易科罰金，而積極和解的莊男也得到小糖父母諒解，繼續和小妹妹交往。

判決書指出，2018年7月，莊男在臉書（Facebook）上認識還在就讀國小的小糖，在聊天過程中清楚知道對方是個未滿14歲的少女，但還是抵擋不住愛情的來襲，和對方陷入熱戀。同年10月初，2人在小糖住處附近的汽車旅館內滾床單，11月則在台中某賓館發生性關係。

小糖父母察覺她回到家後舉止變得怪異，在追問之下得知實情，也聽見莊男親口坦承犯行，氣得一狀告上法院。莊男犯後態度良好，努力想要得到小糖父母的諒解，表達一番誠意後已經和對方達成和解，也能夠再以男女朋友的身分和小糖交往。

台中地院法官認為，以雙方相戀交往的表現，以及事後的處理態度，可見莊男是基於男女情愛而引發性慾，和單純的滿足性慾不同，判斷莊男和小糖是兩情相悅，並未違反被害人之意願，因此合併判處2年徒刑，但不得易科罰金，全案可上訴。

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