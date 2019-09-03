清純小三床戰大15歲人夫…判刑後又line「幫你X兩下」　人妻火大法官尷尬

▲李姓小三與藍姓人夫通姦，遭判刑後仍持續約會並要錢，還向藍男傳訊「給我蘋果電腦，我幫你吸兩下」。（示意圖，非新聞當事人／CFP）

記者羅志華／台北報導

台北一名43歲的藍姓人夫於2015年至2018年間，與28歲的李姓小三多次在大安區某汽車旅館性交，遭藍妻發現後，怒告2人通姦，北院於2019年2月25日判藍男、李女各4月徒刑。藍妻原以為老公會安分點，不料李女與藍男在判刑後仍持續約會，李女還在LINE訊息上向藍男討錢，「給我蘋果電腦，我就幫你吸兩下」、「民事判多少你要幫我賠喔」，讓藍妻超火大。北院9月2日開民庭時，法官尷尬表示，「通姦判刑後還繼續約會，真的蠻少見的」。

庭訊時，只見李女身穿一字領露出白皙嫩肩，一頭長髮及肩配上無辜眼神，再加上開口時那輕柔的聲音，對法官的提問頻頻點頭，宛如鄰家女孩般的清純模樣，散發出一股致命的吸引力，實在難以想像會是個跟大自己15歲男人搞不倫的小三；記者聽庭時也不禁感嘆，「難怪藍男會把持不住。」

但藍妻律師可沒放過她，拿著LINE訊息截圖頻頻問罪，表示李女在判刑確定後，仍持續跟藍男約會並要錢，並提出其中一段記帳內容，指李女在LINE上以「房租」為代號，每次與藍男性交後要4000元；但李女否認，表示自判刑後2人就沒再性交，但藍男認為2人姦情曝光害李女被告，對她很抱歉，每個月補貼她部份房租，「房租」真的就是房租。至於「給我蘋果電腦，我就幫你吸兩下」、「民事賠多少你要幫我賠」等訊息，李女不否認，但她強調，「我跟藍男沒有達成共識，我沒要到錢」。

法官見到這誇張的情節，也尷尬表示「判刑後還繼續約會，真的是蠻少見的」，並嘗試協調雙方和解條件，但律師表示藍妻情緒激動，根本不願和解，且擔心就算索賠可能也是「藍男買單」；李女表示她願意賠錢，但能力有限也賠不了太多。

為求盡快結案，法官提出解方，「看是不是協調個和解金額讓李女分期，並設立高額違約金，若李女事後違約與藍男糾纏不清，就要全額賠償」，並向李女問說「是否願意與藍男斷絕來往」，李女立即回答，「我也不想再跟藍男來往了」。但藍妻依舊氣憤難耐，與律師通話時直接回絕法官的建議，律師只好與李女留下電話，待協調後於下次庭期再說。

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