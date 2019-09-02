女三寶路口秒迴轉…公車急煞乘客慘摔「齒斷滿口血」　客運賠25萬要她買單

▲謝女2017年在民生東路五段路口迴轉，害公車急煞導致乘客慘摔斷牙，客運公司和乘客和解，並要謝女買單。（示意圖，非當事公車／記者劉維榛攝）

記者羅志華／台北報導

台北市首都客運的吳姓公車司機於2017年2月間，行經民生東路五段時，突見謝女駕駛小客車從對向迴轉至前方，讓吳男嚇到緊急煞車，使盧姓乘客在車上跌到，不僅頭、頸多處受傷，連牙齒都斷了2顆。首都客運於同年3月賠償盧男25萬元達成和解，並提告謝女要她為此負責，但法院認為首都與盧男和解金額，不等於車禍所受實際傷害，判謝女僅須賠8萬元。

據判決，謝女於2017年2月2日8時許，駕小客車在民生東路五段由東向西行駛，並在未確認周遭車況、未打燈的情況下，於該路段216號路口處迴轉，使吳姓公車駕駛緊急煞車，導致車上60多歲的盧姓乘客跌倒，頭、頸多處挫傷且牙齒斷裂，當場滿口鮮血痛苦哀號。

首都客運認為謝女「三寶」迴車轉的行為是肇事主因，提出民事訴訟要謝女為此買單；謝女雖於庭上辯稱，吳男並未注意車前狀況且超速行駛，但在法官勘驗相關證據後打臉，認為無證據顯示公車超速，謝女貿然迴轉確為肇事主因，她必須為盧男的傷勢負責。

但法院認為，首都客運與盧男和解，是雙方互相讓步的結果，並不等於盧男實際損失傷害，且謝女對盧男向首都客運提出的各項賠償表示不服；首都客運告謝女時，也沒有拿出收據明細。首都客運與盧男和解時，在精神賠償部分給了盧男8萬元撫慰金，法官認定盧男因此車禍所受之損害，僅有這8萬元有據，其餘損害項目及金額均屬不能證明，判謝女僅須賠8萬元。

