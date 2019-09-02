周刊爆《戲說台灣》一姊劈腿兄弟還棄養公公　她求償千萬「要他們認罪」

▲陳曉菁是《戲說台灣》的一姐，遭周刊不實爆料，怒告求償千萬。（圖／翻攝自陳曉菁臉書、網路）

記者羅志華／台北報導

知名本土劇《戲說台灣》演員陳曉菁2016年時，遭周刊報導分完家產後棄養73歲的公公，公公的鐘姓友人更爆料，陳曉菁劈腿公公林家2、3兒子，當時3兒子還是已婚身分，她當5年小三扶正。陳曉菁怒告記者及爆料的鐘男，要求周刊登報道歉及求償1000萬元；陳曉菁委任律師表示，鐘男和記者刑事仍在上訴中，若他們不願認罪，和解沒得談。

鐘男2016年時，與陳曉菁先生林佐岳有財務糾紛，鐘男為了向他施壓，竟向周刊記者爆料，「陳曉菁婚前與林佐岳哥哥交往，婚後棄養公公」；超狗血內容，讓林佐岳當時氣得大罵，「新聞太離譜，曉菁也真的有委屈還有無辜，她根本沒有跟二哥交往過，（報導）根本就是在寫8點檔」。林佐岳二哥本人也生氣澄清，「說我跟弟媳（陳曉菁）交往，根本是亂寫，只憑有人亂爆料就亂寫，看到新聞很震驚」。

北院於2019年4月23日，依散布文字誹謗罪各判鐘男及記者，處拘役50日，得易科罰金，2人不服上訴，高院將於9月3日開庭繼續審理。鐘男另涉恐嚇危害安全罪，於2019年6月28日遭判拘役30日。

北院稍早開民庭審理，陳曉菁委任律師表示，該報導已傷害陳曉菁名譽，若記者不願認罪，和解沒得商量；至於鐘男另對當事人恐嚇，卻也堅不認罪，更不可能與他和解。陳曉菁委任律師強調，1000萬索賠金額並非重點，她要的是對方登報道歉，以還她清白。

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