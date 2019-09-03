台南沿海首見豬屍　海巡封鎖現場防疫人員漏夜相驗檢疫

▲海巡署南部分署第11岸巡隊員，在於急水溪出海口三號水門旁沙灘發現疑似豬隻屍體，立即啟動防疫機制，封鎖現場隔離管制，並通報台南市動物防疫保護處前來處置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署南部分署第11岸巡隊蚵寮安檢所，9月2日晚間6時45分許，巡邏人員於急水溪出海口三號水門旁沙灘發現疑似豬隻屍體，立即調度人員啟動防疫機制，並拉起封鎖線將現場隔離管制，立即通報台南市動物防疫保護處前來處置。

海巡人員指出，隨著中秋佳節將近肉品市場需求量大增，再加上近期緬甸地區亦成為非洲豬瘟淪陷地區，造成東南亞鄰近國家出現豬肉製品有著洛陽紙貴的態勢，2日晚上6時45分許，於急水溪出海口三號水門，11岸巡人員發現沙灘上有一疑似豬隻屍體，立即遵照海巡署頒訂應處作法，指揮線上人員採最高防疫標準面對，並聯繫台南市政府動物防疫保護處派員到場協處。

海巡人員以最嚴謹態度面對豬隻屍體，絲毫不敢大意，迅速穿著防護衣及防護裝備展開處置，遵照防檢疫標準處理程序，拉起封鎖線管制現場人員出入，目的為防止病原滋生或擴散之各種可能，後續於晚上8時30分，台南市動物防疫保護處周技正等7員抵達現場確認為豬隻屍體，並解剖採樣後實施焚燒及就地掩埋，其採樣結果由農委會家畜衛生試驗所預計2日後完成檢驗。

南部分署第11岸巡隊表示，對於非洲豬瘟疫情之掌控，將秉持寧願多做、不可少做，以最嚴謹的態度面對疫情及用最高標準執行勤務等原則，做好防杜疫情入侵的第一線工作，並呼籲民眾，如在岸際或海上發現可疑死亡豬隻，請即刻以118通報海巡署協助查處共同防疫，將豬瘟疫情杜絕於境外，以保護我國畜牧業經濟命脈。