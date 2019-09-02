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C肝不要怕！　台南六甲區C肝治療治癒率完勝

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▲台南市衛生局、台南市立醫院配合衛福部C肝防治計畫，自2018年5月起每週一上午於六甲區衛生所開辦C肝特別門診，治癒率百分百。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市衛生局、台南市立醫院配合衛福部C肝防治計畫，自2018年5月起每週一上午於六甲區衛生所開辦C肝特別門診，治癒率百分百。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局、台南市立醫院配合衛福部C肝防治計畫，自2018年5月起每週一上午於六甲區衛生所開辦C肝特別門診，至今接受治療共111人，其中8人因故中斷治療，總計103人完成治療，且停藥後追蹤至目前皆無病毒量，治癒率百分百。

秀傳醫療體系副總裁暨台南市立醫院肝膽腸胃科牟聯瑞醫師表示，慢性C型肝炎會造成肝硬化、肝癌，縮短病人壽命，以往C型肝炎的治療需要注射干擾素合併口服雷巴威林，不但副作用大且治癒率不高，造成病人治療意願不高。3年前新型口服抗病毒藥物在台上市，療效好、副作用低，但價格高，一般人無法負擔。

請繼續往下閱讀...

從2017年1月起，衛福部針對特定基因型別之C型肝炎患者，開放健保有條件新藥給付，且有預算額度限制。為讓更多C型肝炎病人能夠盡早接受全口服抗病毒新藥的治療，並達到2025年台灣消除C肝的目標，已逐步放寬用藥對象限制，2019年已全面給付C肝口服抗病毒藥物。

　健保署南區業務組林純美組長表示，衛福部為消除C肝，已投入135億治療經費，因成效良好，民眾治療意願高，今年又追加19億的經費，讓有意治療者都能接受治療，早日根除C肝。

衛生局國民健康科陳淑娟科長表示，感謝健保署的支持，台南市根據「行動醫院全民健檢」資料推算，南市40歲以上C型肝炎盛行率以六甲區（13％）盛行率最高，2018年5月由台南市立醫院透過深入社區的駐診方式，協助C肝患者積極治療找回健康。

牟聯瑞副總裁表示，2018年5至12月共41位患者接受治療（男性16人、女性25人），平均年齡79.8歲，但其中7位中斷治療。2019年共70位接受治療，（男性32人、女性38人），平均年齡69.8歲，其中僅1人中斷治療。2018～2019年總計103人完成療程，且停藥後已驗不到病毒，治療率達100％。

分析未完成療程病人中，除2位因為副作用停藥外，其餘6人皆是主觀治療意願不高而自行放棄治療。為了提高治療意願與服藥順從性，今年團隊也採「先衛教再治療」的模式，協助患者順利完成療程。

9月2日正好是六甲區外展C型肝炎最後一次門診，9月16日起南市醫外展C型肝炎特別門診團隊將至歸仁區衛生所服務，牟聯瑞副總裁感謝健保署南區業務組、台南市衛生局的支持以及醫療團隊的協助，為根治C型肝炎一起努力。

牟聯瑞副總裁強調，依台南六甲區的執行經驗，只要能完成療程，C肝幾乎可以治癒，未來會更加強服藥衛教，提醒民眾就近診治、配合療程，早日擺脫肝病為害。

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