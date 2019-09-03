台南安平區大樓氣爆窗戶炸裂！　2兄弟煮食不慎頭手灼傷

▲台南市安平區健康三街一棟大樓，清晨發生租戶疑因煮食不慎，造成瓦斯外洩氣爆意外，氣爆威力連房間窗戶也炸裂，掉落一樓中庭地上，造成2人受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區健康三街一棟大樓，3日清晨4時許發生租戶疑因煮食不慎，造成瓦斯外洩氣爆意外，氣爆威力連房間窗戶也炸裂，掉落一樓中庭地上，場面一片混亂，17歲鄭姓兄弟2人，頭、手受到2度至3度灼傷，兩人意識清楚送醫成醫治療中。

3日清晨約4時40分許，台南市消防局119勤務中心接獲民眾報案，位於安平區健康三街1棟24樓社區大樓，疑發生氣爆，有人受傷，119馬上派遣永華、和緯和安平等消防分隊前往搶救。

消防人員趕到現場，在1樓並未發現明顯火煙，但1樓中庭地上有不少碎裂玻璃，經進入查訪，在8樓發現承租戶廚房在煮東西，疑因煮食不慎瓦斯外洩後造成氣爆，氣爆威力連房間窗戶也炸裂，幸好掉落玻璃碎片未傷到人。承租戶屋內17歲鄭姓雙胞胎兄弟2人，頭及手部各約有2至3度燒燙傷，2人意識清楚，經以救護車送成大醫院治療。

氣爆發生後，許多住戶因受巨響驚醒，跑到1樓查看，幸好未釀災，管理員也聯絡當場在外工作的鄭母，前往成大醫院探視兒子，真是不幸中大幸。

初步調查，氣爆戶為除8樓租戶玻璃全部因氣爆造成破碎噴飛及屋內雜物掉落中庭外，另7樓、9樓及10有3戶浴廁均有毀損，目前真正起火原因及財物損失由消防局調查中。