搶匪拿槍對著腦袋！男仍吞雲吐霧滑手機　網封：世界第一淡定哥

實習記者范芷菱／綜合報導

美國男子托佛（Tony Tover）在密蘇里州（Missouri）的一間酒吧喝酒時，遇到光頭搶匪持槍進來，只見酒吧內的人都嚇得蹲下或趴在地上投降，只有他就像什麼事情都沒發生一樣照常喝酒。當托佛腦袋被歹徒拿槍對準時，仍然淡定地點一根菸來抽，悠哉坐在位子上吞雲吐霧。監視器畫面一曝光，結果被網友封為「世界第一淡定哥」。

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據NBC報導，這名淡定哥叫托佛（Tony Tover），是位於聖路易市貝爾曼酒館（Behrmann's Tavern）的常客，他表示，「我並不是很擔心，我感覺到他不會傷害任何人，他只是想要毒品的錢。」從8月28日的監控畫面可以看到，一名身穿藍衣的光頭搶匪持長槍進入酒館，並大聲要求店內員工和客人交出現金和手機，人們驚慌失措地逃離，不是躲在桌子底下就是趴在地上保命。托佛身邊的2名顧客也在第一時間地躲到桌子下，他卻一動也不動地坐在吧檯前，一邊滑著手機一邊喝著酒，似乎沒有離開的打算。

▲歹徒與托佛互相搶奪手機。（圖／翻攝自Youtube ，下同）

光頭搶匪先是拿槍指著托佛，並試圖搶走他手中的手機；只見托佛緊抓著不放手，甚至用力搶回來然後放在桌子上。歹徒之後又進到吧檯裡，用長槍對準他的頭部時一邊搜刮錢財；令人驚訝的是，托佛完全無動於衷，就在槍口下優雅地點了一根菸，然後將打火機與菸盒放在吧台上，靜靜看著搶匪繼續「作案」。

▲被槍指著頭時，托佛還淡定地地點了一根菸。（示意圖／ETtoday資料照）

影片在網路上曝光，網友封他為「世界第一淡定哥（World’s Chillest Man）」，非常佩服他在這麼危急的時刻還能如此鎮定。所幸這場持槍搶案中無人傷亡。

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