加州外海火燒船增至8死！船長「求救錄音檔曝光」　警長：做好最壞準備

▲商業潛水船「概念號」已經沉沒，受困船上的26名乘客獲救機會更加渺茫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南加州外海火燒潛水船死亡人數再加4人，目前共8死5獲救，其餘26人仍未尋獲。先前找到的4具遺體尚未證實身分，海岸護衛隊稍後在沉到20公尺（65呎）海底的「概念號」（Conception，意譯）附近，打撈出另外4具遺體。聖塔芭芭拉（Santa Barbara）警長布朗（Bill Brown）表示，搜救人員的心與受難家屬同在。

根據CNN引述海岸護衛隊（Coast Guard）隊長羅徹斯特（Monica Rochester）指出，船上39名成員分別為33名乘客及6名船員。由於週一（2日）凌晨「概念號」失火時，除了5名及時逃生的倖存者外，另外34人都在船艙底層睡覺，隨著這艘22公尺（75呎）的船沉入海底，剩下26人恐怕凶多吉少；羅徹斯特表示，「大家應該做好最壞的準備」。





▲海岸護衛對及文圖拉郡（Ventura County）消防局出動多艘船及2架直升機參與救援。（圖／達志影像／美聯社）

海岸護衛隊隊員貝米斯（Aaron Bemis）指出，凌晨3時獲報當下，他得知船上的人被大火困住，但趕到現場才發現火勢真的太大，「壓制火勢後又瞬間冒出更大的火焰，可能是因為船上燃料的關係」，直到撲滅後都難以登船搜救（可能因為船艙內部大火悶燒導致船體溫度過高）。

求救音檔稍早被釋出，身為目前第一批也是唯一成功逃難的5人之一的船長向調度員發出求救訊號，隨即得到對方確認狀況。透過錄音檔能夠一窺當時情況，除了火勢似乎大到船長無法重新回到船上解開床艙的鎖外，船上疑似也沒有滅火器等工具。

▲獲救5人中4人已回到岸上，船長則堅持留在現場。（圖／達志影像／美聯社）

海岸護衛隊首席准尉曼德茲（Josue Mendez）表示，獲救5人當中僅1人受到輕傷，4人已經被帶到岸上，但船長選擇繼續留在現場。羅徹斯特稍早則表示該船應該符合法規規定。

麥可（Mike Kohls）在船上身兼船員及廚師，他的兄弟詹姆斯（James Kohls）在加州奧克斯納德（Oxnard）等待著警方揭曉兄弟的命運，就像其他心急如焚的家屬一樣。他說，警方要告訴他關於兄弟的生死時，「那一刻感覺很超現實」，但他沒有透露麥可到底是否活著。

這艘商業潛水船由聖塔芭芭拉港「水中真相」公司（Truth Aquatics，意譯）所有，於上週五（30日）晚間從聖塔芭芭拉港出發，前往聖米格爾島（San Miguel Island）進行為期3天的潛水活動。

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