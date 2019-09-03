喊搶劫還提醒快報警！　為吃免錢飯...男子到銀行「獨演搶劫SOP」　

▲林男獨自走進銀行準備「行搶」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名44歲的林姓男子，3日午間單槍匹馬走進銀行大喊搶劫，不過，林男並未持有武器或戴安全帽口罩，喊完搶劫後還向行員表示「不給我錢，就報警」，行事作風非常奇怪。果然當警方趕抵現場後，林男立馬主動上繳證件，迫不及待向警察表示，「搶銀行就是我」。雖然男子事後坦承，搶銀行只是為了吃免費牢飯，但仍被依恐嚇罪嫌移送法辦。



因手部殘缺而領有身障手冊的林男，3日中午獨自走進新竹知名購物中心旁的銀行，他在未持器械，甚至連口罩、安全帽等遮蔽措施都未做的情況下，就走入銀行高喊「我要搶劫！」

▲男子為了吃免錢牢飯，因此設計了這一齣假搶劫真坐牢的戲碼。



當時正處於午餐時間，銀行沒有什麼顧客，林男彷彿做「搶劫儀式」一般，先高喊「我要搶劫」等關鍵字，隨即就走到櫃檯前向行員表示「交出5千元」，林男見行員呆愣了一下，還很「貼心」跟行員提醒，「不給我，你就報警」。



當場傻眼的行員二話不說馬上按下緊急通報按鈕，林男見按鈕按下後，還在現場靜靜等待警方到來，完全沒有反抗、逃走的意思，待警方趕抵後，林男也不廢話，直接主動交出證件，並向警察表示「搶銀行的就是我」，事後更坦言，搶銀行是因為「想吃免錢牢飯」，警方訊後將他依恐嚇罪嫌送辦。

▲遭行搶的銀行就位於新竹知名購物中心旁。