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強運男3個月連中2次大獎！　只花785元買彩券獎金翻倍3千多萬

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▲▼彩券,刮刮樂,樂透,中獎。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子2次都只花小錢，就贏得上萬大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國緬因州一名男子居然在3個月內連中2次上萬大獎，5月時所買的彩券才剛中得100萬美元（約台幣3140萬元），如今又贏得10萬美元（約台幣314萬元），堪稱是超好運的幸運兒。

男子斯圖爾特(Robert Stuart)今年5月在在肯納邦克鎮(Kennebunk)的漢娜佛德兄弟(Hannaford)連鎖超市，只花了25美元（約台幣785元）買彩券，就讓他贏得100萬美元，所贏得的獎金是原本所花金額的4萬倍，扣稅後還是把71萬美元（約台幣2229萬元）給一口氣帶回家。

沒想到3個月後，再次傳出斯圖爾特中大獎的消息，這次他在當地的Circle E超商，同樣買價值25元彩券，結果贏得10萬美元，超強好運讓人超羨慕。由於他本人與彩券公司尚未對外發表回應，暫時無法得知他連中大獎的心情。

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