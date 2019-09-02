影／被甩洩恨！他持刀捅18歲女友心臟...逃校園內放火燒教室　3無辜學生喪命

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名石姓男子2016年因不滿女友提分手，便持刀將對方桶死，隨後經過某間學校時，又放火燒教室，造成3死23傷。法院最後以放火罪、故意殺人罪、故意傷害罪、搶劫等罪，判處石男死刑，並於今年8月30日上午執行。

▲石男殺完女友又到學校內縱火。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

綜合陸媒報導，當年，一名18歲女子可兒（化名）執意向石男提出分手，「我爸媽不會同意的，求求你放過我吧，別再逼我...。」聽見這句話後，石男當場氣炸，隔天帶著一把刀子到可兒家行兇，將對方捅死。法醫事後鑑定，被害人可兒被銳器刺破心臟、肺及大動脈死亡，胸、腹、頸部共有40多處傷口。

據悉，石男犯案後立即逃亡，他當天還持刀搶劫一名男子身上的251元（台幣約1,102元），之後又攜帶汽油桶、打火機等物，到某間學校的某班級窗外潑灑汽由並縱火，導致3名學生死亡、一名學生重傷、多名學生輕傷或輕微傷，以及造成學校15萬元（台幣約65.8萬元）的財物損失。

▲石男放火燒教室，造成多名學生傷亡。

隨後，石男又持刀到另一間學校將2名學生捅致重傷，行兇手法兇殘。據悉，當天就造成了4死23傷，而且死傷者中，最大為18歲，最小的則剛滿16歲。

事實上，石男早在2007年就因放火罪、故意毀壞財物罪，被判處有期徒刑5年6個月，直到2011年5月30日被假釋，不過2012年又因犯盜竊罪，執行有期徒刑2年，到2013年12月9日才刑滿釋放。如今，石男又再度犯案，甚至還不肯認罪，被法院依放火、故意殺人、故意傷害、搶劫等4罪判處死刑，並剝奪政治權利終身。據悉，山東法院在上個月30日，依法對罪犯石男執行死刑。

▼石男近日被判死刑。